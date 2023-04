En esta oportunidad el jurado de la Gala del Deporte otorgó catorce las menciones especiales, con ocho de ellas adjudicadas a personas físicas (seis por resultados a lo largo de los doce meses y dos por trayectoria), tres a entidades deportivas, uno a una selección deportiva, otro para un equipo de regatas y uno para una empresa de la ciudad.

Esta vez el fútbol ha tenido una importante presencia en este apartado gracias al Mundial de Qatar celebrado hace unos meses. Allí un vigués (Eduardo Domínguez) y un redondelano (Juan José Solla) realizaron un trabajo extraordinario con la selección marrquí como responsables de su preparación física y que les acabó por llevar a las semifinales. Edu Domínguez, que formó parte del cuerpo técnico del Celta durante muchos años, coincidió en el club vigués con “Moncho” Carnero, a quien se reconoció su trayectoria. El veterano técnico cumplió 70 años en 2022. Tampoco pasó desapercibido otro vigués, Jonatan Giráldez, que en su primera temporada completa al frente del FC Barcelona femenino conquistó Liga y Copa y jugó la final de la Liga de Campeones. Cuatro menciones fueron al mundo del fútbol.

El Real Club Náutico de Vigo también tuvo su cuota de protagonismo en el escenario del teatro. “Loló” Pereira fue premiada por toda una vida en el club, en el que se inició como nadadora para pasar por todos los puestos de la sección hasta llegar a la dirección deportiva, y por el papel de su flota de Vaurien, la mejor del mundo, en el Mundial de Vaurien de julio acaparando medallas de oro en casi todas las categorías. Como en cada cita anual, el recordatorio de aniversarios se ha convertido en obligada acción de la gala. El As Rodas de Patinaje y el CD Amfiv de baloncesto en silla de ruedas cumplieron 40 años el pasado año, mientras que la Escudería Rías Baixas sopló 50 velas, medio siglo de pujante vida automovilística.

Balonmano y judo también han tenido motivos sobrados para celebrar sus gestas. Aquel, con Nerea Patiño (AD Carballal), generación 2006, proclamándose campeona de Europa sub-16 en Suecia. Y con la selección de Vigo cadete femenina, formada por cuerpo técnico y jugadoras de Carballal, UB Lavadores y BM Seis do Nadal dando un alto rendimiento en los Xogos do Eixo Atlántico, en Maia (Portugal) donde finalizaron con la medalla de bronce.

Carlos Álvarez, subcampeón continental por equipos en el Europeo de Veteranos de judo; y Susana Rodríguez, que ganó una vez más el Mundial de triatlón paralímpico en su modalidad se sumaron a la lista de deportistas premiados de forma individual. La última mención va para una empresa, Máis que Auga, por su trabajo desde 2010.