El Barça vuelve este sábado al estadio que le arrancó sonrisas y lágrimas. El Chelsea abre las puertas de su templo, Stamford Bridge, para las semifinales de la Champions contra el equipo dirigido por Jonatan Giráldez (13.30h, DAZN, TV3 y Teledeporte). El azul, presente en cada rincón del estadio, evoca a aquellos tiempos donde el Barça reinaba en Europa. Ahora es el equipo liderado por Alexia Putellas el que va por el continente reconquistando cada terreno de juego para recuperar la corona que el año pasado se le escapó. Contra el Chelsea los recuerdos son dulces, y mucho. Ante el conjunto inglés se adjudicaron su primera y única Champions y mañana, las culés, quieren encaminar su presencia en la final de Eindhoven.

La línea entre el pasado y el presente se difumina entre las paredes de Stamford Bridge. Fotografías, nombres, fechas y trofeos. Cada rincón del estadio es un pedazo de historia del fútbol, más allá de los colores. Recorriendo los pasillos del centenario estadio aún se oye resonar el emblemático gol de Andrés Iniesta que encaminó la tercera Champions azulgrana. Ahora, las azulgranas quieren volver a conquistar este mismo césped y lograr la misma gesta.

El conjunto barcelonista llega con todos los efectivos. Por primera vez en toda la temporada, el técnico ha podido contar con todas las jugadoras de la plantilla, aunque Alexia Putellas aún no ha recibido el alta médica. "Estamos en muy buen momento, físicamente por cómo hemos planificado toda la temporada, por el volumen de minutos de las jugadoras en las piernas, y porque hemos recuperado todas las jugadoras. Hemos hecho dos entrenamientos con todas disponibles y esto nos da confianza para preparar el partido y a mí, porque tengo más opciones al banquillo", reconocía Giráldez en la rueda prensa previa al partido.

La reedición de la final de Göteborg se presenta ardua. Las azulgranas se impusieron en Suecia con una supremacía aplastante (4-0). La goleada firmada en menos de 40 minutos de las botas Alexia, Aitana y Hansen —y con la ayuda de una desafortunada Leupolz que abrió el marcador con un gol en propia puerta— dejó al Chelsea aturdido. Era la primera final del conjunto de Emma Hayes y pagaron la inexperiencia. Ahora el escenario es diferente, la eliminatoria es a doble partido y las blues han aprendido la lección. Y el estadio, pese a que para unas es casa, para otros es el nirvana.

Sin las dos estrellas

"Será un partido parecido al de la final de 2021 en cuanto a la propuesta de ambos equipos. El Chelsea, sin embargo, tiene mucha más experiencia que entonces. Y tiene muy claro lo que quiere hacer con y sin balón. Ganar contra el Lyon en los cuartos, por el 'qué' y por el 'cómo', les ha dado un 'plus' de confianza", admitió el técnico culé, que reconoce que el Chelsea ha cambiado en estos dos últimos años en que no se han enfrentado. "Es un equipo que domina diferentes escenarios. Defiende muy bien en bloque medio-bajo y tiene jugadoras muy preparadas para las transiciones. También sabe hacer distintos tipos de presiones en función de las necesidades. El talento de sus atacantes permite al Chelsea crear muchas ocasiones, no es un equipo defensivo", añadió. Las blues, como las azulgranas, no cuentan con su gran estrella, Pernille Harder, que no juega desde el noviembre de 2022.

"El Barça juega el mejor futbol de Europa y tendremos que ser perfectas", reconocía Hayes antes de partido. El Chelsea se plantó en semifinales después de eliminar al actual campeón, el Olympique de Lyon. La igualdad sobre el césped será real y la posibilidad de un resultado ajustado o negativo para las azulgranas. "De media ocasión, te meten tres goles", decía Mapi León en una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Jonatan Giráldez lo tiene claro: puede ser necesaria una remontada y el equipo está preparado. "Hemos estado pocas veces por detrás en el marcador en los últimos años. Son cosas que trabajamos en los entrenamientos para estar preparadas. En el fútbol no gana el que genera más ocasiones de gol, sino el equipo más efectivo. Y el que mejor se sobrepone a las adversidades".