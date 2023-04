El Rápido de Bouzas sumó ayer un nuevo triunfo, que le permite prolongar su racha sin perder. Un triunfo que no le sirve para mejorar su clasificación, pues finalizará en tercer posicion, disponiendo del factor campo en el partido de vuelta de las eliminatoria por el ascenso de categoría.

Fue una primera parte igualada, con dos equipos que buscaban el gol, aunque sin estar demasiado acertados de cara a la portería contraria. De hecho, los dos porteros no tuvieron demasiado trabajo, por lo que el empate que se mantenía al final de los primeros cuarenta y cinco minutos, era un resultado que se podía considerar como de lo más justo.

Sin embargo, el paso por los vesstuarios marcó un antes y un después. En la primera jugada tras la reanudación, Gastón Cellerino acertó a meter el primer gol de la tarde, y en ese momento se acabó todo. El equipo vigués creció, dio un paso al frente, y creó numerosas ocasiones de gol que no fueron capaces de transformar. Al Arteixo le costaba salir con el balón, y no consiguió crear demasiado peligro ante la meta defendida por Brais Pereiro. A medida que pasaban los minutos, los coruñeses fueron perdiendo fuerza ante un equipo vigués muy serio, bien colocado, y que ya tiene la mente puesta en el play off de ascenso.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais, Expósito, Aram, Yago Pérez, Pardavila (Millán, minuto 64), Maceira (Pedro, minuto 72), Carlitos (Álex_Rey, minuto 64), Diz (Noel, minuto 72), Gastón (Pazos, minuto 81), Naveira y Carlos Alonso.

Arteixo: José, Antonio, Diego, Pablo, Adrián,_Ramos, Fabio (Edu, minuto 63), Sergio (Xabier, minuto 77), Óscar, Javier (Víctor, minuto 77) y Marcos.

Gol: 1-0, minuto 46: Gastón.

Árbitro: González González auxiliada por Rosendo González y Pérez Quintas. Amonestó a Expósito, Aram, y Pazos por el_Rápido de Bouzas y a Diego y Marcos por el_Arteixo. En el minuto 80 expulsó al vigués Álex Rey.

Incidencias: Penúltimo encuentro del campeonato liguero, disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas, que registró una buena entrada.