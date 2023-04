La primavera de Cagliari

Abril siempre es fiesta en Cagliari. Los aficionados del cuadro rossoblú consideran festivo cada doce de abril, el aniversario de su primer y único título de Liga, una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva del equipo sardo y que este año adquirió una dimensión especialmente emotiva. Pocos días antes de que llegase ese día se supo del fallecimiento de Sergio Gori, el pequeño delantero que anotó el segundo gol en aquel partido definitivo ante el Bari que convirtió la isla en algo parecido al paraíso.

A Manlio Scopigno le llamaban “el filósofo” y era el único que realmente creía que el Cagliari podía desafiar a los grandes equipos del norte de Italia. Llevaba en el banquillo cuatro años que habían permitido al equipo isleño dar importantes pasos hacia delante hasta finalizar segundo en 1969 solo superado por la Fiorentina después de una segunda vuelta que se les hizo demasiado larga y en la que los arbitrajes tampoco ayudaron en exceso. El siguiente y decisivo paso de Scopigno no lo iba a dar en el terreno de juego sino en los despachos. “Conservemos a Riva y lo conseguiremos” repetía continuamente. “Gigi” Riva llevaba desde los dieciocho años en Cagliari y el club había resistido con dificultad los intentos de los gigantes de Europa por hacerse con sus servicios. En el verano de 1969 el mercado italiano estuvo agitado. Nadie gastó como la Juventus, pero el Inter, el Milan e incluso el Torino no le fueron a la zaga. El nombre de Riva también ocupó el tiempo de muchas conversaciones, pero el Cagliari se mantuvo firme para impedir su salida mientras el delantero de Varese tampoco mostró un ánimo exagerado por cambiar de aires.

Andrea Arrica, el vicepresidente y responsable de la parcela técnica, fue el cómplice necesario para Scopigno. La clave del subcampeonato de 1969 había sido el funcionamiento de la pareja que formaban Riva y Boninsegna –dos nueve puros, algo parecidos– que ya llevaban cuatro años jugando juntos. Técnico y directivo decidieron tomar un riesgo. Llamaron al Inter para ofrecerle a Boninsegna y el conjunto milanés aceptó de inmediato. A cambio Arrica consiguó tres futbolistas: el defensa Angelo Domenghini, un todoterreno como Césare Poli y un pequeño delantero llamado Sergio Gori y al que se conocía por el apodo de “Bobo” que le habían puesto cuando era un bebé los jugadores del Inter que acudían a comer al restaurante que tenían sus padres en Milán. Así se conformó una plantilla corta (apenas dieciséis jugadores utilizaba el técnico) pero solvente que empezaba con Albertosi, el titular de la selección italiana en aquel momento, en la portería y que acababa con Riva. El delantero encontró en Gori un socio extraordinario. La compañía del jugador llegado del Inter se confirmó como más beneficiosa que la de Boninsegna. Gori era rápido, habilidoso y le generaba espacios con enorme facilidad a su delantero centro.

El Cagliari se convirtió en el primer líder tras un buen arranque de campeonato. No le sucedió lo mismo a la Juventus que tardó en ajustar sus piezas y necesitó casi diez jornadas en alcanzar la velocidad de crucero. Por el medio los turineses visitaron el Amsicora donde lograron un afortunado empate que dejó en ocho puntos su desventaja con el conjunto sardo. Pero pronto llegaron los problemas a Cagliari. Sucedió en el duelo ante el Palermo donde el cuadro de Scopigno sufrió la primera derrota de la temporada en un encuentro muy áspero que sacó de quicio al técnico. Su guerra con uno de los jueces de línea fue antológica. Tras un fuera de juego señalizado al ataque rossoblú se fue a por él y aparcando su carácter flemático le espetó: “A ver si te metes la banderita por el culo”. No quedó ahí la cosa porque al final del partido y en medio de la alegría de los aficionados sicilianos, Scopigno invitó al línea a salir al medio del campo “a celebrar el triunfo para que te aplaudan también a ti”. Y cerró su recital etiquetándolo de “marioneta”. Un festival dialéctico que tuvo su traslado al acta arbitral y que supuso al entrenador del Cagliari una suspensión por quince partidos. Ya no volvería al banquillo hasta la penúltima jornada de Liga, tal vez demasiado tarde, pensaron los más pesimistas en aquel momento.

Scopigno, el técnico que ideó aquel equipo, se pasó sancionado casi toda la temporada

Sin su entrenador en el banquillo (Ugo Conti se hizo cargo de la dirección de los partidos a partir de ese momento) el Cagliari sufre una pequeña crisis. Su ritmo de puntuación ya no es el del comienzo de temporada, pero se sostiene. Es en este momento cuando emerge su principal amenaza. La Juventus ya no es el equipo de comienzos de temporada, encadena varias victorias y consigue situarse a tres puntos del Cagliari en enero. Justo en ese momento llega la lesión del líbero Tomasini, otra de las piezas importantes del conjunto sardo.

Scopigno toma entonces una decisión clave y es la de bajar a Cera (un centrocampista de contención) a esa posición. Su “ocurrencia” acabaría siendo una de las claves de la temporada y un descubrimiento tan brillante que meses después Ferruccio Valcareggi, el seleccionador italiano, recurrirá a Cera en esa misma posición en el Mundial de 1970 en el que los azzurri acabarían perdiendo la final ante Brasil.

Otro de los grandes protagonistas de aquella segunda vuelta fue el ambiente del Amsicora que se llenaba a reventar dos horas antes del pitido inicial de cada partido. Curiosamente era la despedida de ese estadio porque el club tenía previsto mudarse el siguiente verano y fue como si Cagliari entero quisiera regalarle la mejor despedida. Era tal la locura que había que se decía que uno de los delincuentes más buscados de Italia tras cometer numerosos secuestros salía de su escondrijo cada dos semanas para mezclarse con los vecinos en el Amsicora y dejarse llevar por aquella marea entusiasta.

El 15 de marzo, a seis jornadas del final de Liga llegó “el partido”. Con la Juventus a solo dos puntos, el Cagliari rindió visita a Turín. La gran ocasión para la “vecchia signora” de establecer la igualdad y extrujar la resistencia del Cagliari. Tal era la pasión que existía por el partido que los días anteriores se agotaron en Cerdeña los aparatos de radio. El choque fue una guerra de nervios. La Juve se adelantó, pero el Cagliari respondió rápido por medio de Riva.

En el segundo tiempo, a falta de veinticinco minutos, el árbitro Concetto Lo Bello (el más importante de aquel momento en Italia) señala un más que discutido penalti que hace sobrevolar la sombra de ayuda a la Juventus que siempre se ha denunciado en Italia. Protestan de forma inútil los jugadores del Cagliari. El alemán Haller lanza, pero Albertosi adivina su intención y lo desvía. La alegría visitante dura poco porque el colegiado lo manda repetir y Anastasi marca el 2-1. En ese momento Riva no se contiene y le dice al árbitro: “Hicimos sacrificios para llevarnos un buen resultado a Cerdeña y viene un bastardo como tú a arruinarlo todo”. Lo Bello, como si tuviese tapones en los oídos, ni pestañea y se limita a decir “Riva, piense en jugar”. El Cagliari se lanza a la desesperada y a falta de ocho minutos un choque en el área es convertido por Lo Bello en otro penalti que protestan ahora con vehemencia los jugadores de la Juventus. Riva lo marca con cierta dificultad y el partido acaba con un 2-2 que huele a medio título. Seguramente ese es el partido más grande de la historia del Cagliari que sale del Comunale fortalecido, imparable. Todo lo contrario sucede a la Juventus que entrega varios partidos y deja a los sardos con la posibilidad de ser campeones si a falta de dos jornadas ganan al Bari en su estadio. Es 12 de abril de 1970. No cabe un alma en el estadio y se hace realidad la vieja leyenda que recorre la isla durante los últimos meses: Messina es detenido cuando trataba de entrar en el estadio junto a un compinche y pese a sus ruegos de que le dejen ver el partido antes de llevarle a comisaría, se queda sin contemplar el esperado duelo.

Fruto de la tensión y también de la necesidad del Bari, que se está jugando la permanencia, al Cagliari le cuesta arrancar hasta que poco antes del descanso Gigi Riva hace el primer gol y el grito de felicidad se escucha en toda la isla. El Bari trata de igualar en el segundo tiempo ante un Cagliari demasiado histérico, hasta que a falta de dos minutos Gori resuelve con un gran disparo. Pita el árbitro y la gente se vuelve loca. El plan de Scopigno, que cumple ese día su último partido de sanción, se hace realidad. La clave era no vender a Riva y dar con su compañero ideal. “Bobo” Gori lo era. Por primera vez en Italia ganaba el scudetto un equipo situado en una latitud por debajo de Roma. Cinco futbolistas de ese equipo se ganan su presencia en el Mundial que se celebra unos meses después en México. Cada 12 de abril Cagliari festeja aquel título improbable. Este año más que nunca, solo una semana después de despedir para siempre a “Bobo” Gori.