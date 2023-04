Las penurias económicas del Barça son de tal calibre que el club no puede asegurar siquiera la continuidad del jugador más joven de la plantilla y el más barato. Pablo Páez Gavira, Gavi, es uno de los problemas que no ha podido resolver el Barça desde el verano. O, más exactamente, uno de los problemas que no le han dejado resolver desde LaLiga en esa guerra tan abierta como soterrada que tan fielmente representa la antagonía entre Joan Laporta y Javier Tebas.

No es el problema más grave y acaso tampoco el más urgente. Ni ha adquirido la suficiente dimensión para turbar al equipo mientras sigue enfrascado en la conquista del campeonato. El Barça necesita ganar seis de los diez encuentros que faltan. El primero será esta tarde en Getafe, a la incómoda hora de la modorra (16.15 h.), frente a un equipo más que duro. Gavi es de los que no giran la cara ante las brusquedades. Esa es una de sus virtudes, aunque siempre le caracterizó el buen toque mientras quemaba etapas en el fútbol base. Llegó volando al primer equipo, donde debutó con 17 años y 24 días en agosto de 2021. Mes y medio después debutaba con la selección y el pasado noviembre participaba en su primer Mundial. Su cotización se disparó y la obligada mejora del contrato generó la primera contrariedad porque LaLiga mantenía rígidos los márgenes salariales. Hasta el mercado de invierno no pudo registrarse el nuevo compromiso (ampliado hasta 2026 y blindado con mil millones de cláusula). Fue oficializado en septiembre, pero la patronal puso pegas y lo tumbóm pese a que el club eliminó gastos con las marchas de Piqué, Memphis y Bellerín. La justicia medió a instancias del Barça, pero le quitó la razón por un recurso fuera de plazo, con lo que Gavi volvió a ser juvenil y queda libre el 30 de junio. Un cervatillo ante la mirilla de los cazadores internacionales, básicamente ingleses. “Gavi no sería tan feliz en cualquier otro equipo del mundo”, proclamó Xavi ayer, tratando de seducir al chico con el otro asunto que importa a un profesional aparte del dinero: el fútbol..