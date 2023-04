Cuatro puntos de ventaja para el Celta

El Pabellón de Navia dictaminará sentencia, y decidirá si el Celta Zorka Recalvi juega la Final a Cuatro por el ascenso a la máxima categoría. Las viguesas arrancarán el partido del próximo sábado en Navia, a partir de las 18.30 horas, con cuatro puntos de ventaja, diferencia con la que el equipo entrenado por Cristina Cantero ganó el partido de ayer en Navia.

No fue un partido fácil para el equipo vigués. Las célticas no estuvieron acertadas en el tiro, sobre todo cerca del aro, en donde no llegaron al treinta y cinco por ciento de acierto. Lo mejor, es que aún con estos problemas, el Celta Zorka Recalvi se hizo con la victoria e, incluso, llegó a tener nueve puntos de ventaja. Un buen guión, el que tienen las viguesas de cara al segundo partido de la eliminatoria.

El Celta Zorka Recalvi fue de menos a más en tierras extremeñas. El partido arrancaba con un cuadro vigués con muchos problemas para ver el aro rival, y la primera canasta llegó a los cinco minutos de juego, cuando el Al-Qázeres ya había anotado ocho puntos. Pero el cuadro extremeño tampoco estaba demasiado fino, y los fallos en los pases y en los lanzamientos eran constantes. Lo mejor era que el cuadro vigués estaba mejor en el rebote, lo que le permitía disponer de segundas opciones.

A pesar de todas la complicaciones, el cuadro vigués llegó al final del primer cuarto con tan solo cuatro puntos de desventaja, lo que sin lugar a dudas era la mejor noticia para el equipo entrenado por Cristina Cantero.

En el segundo cuarto, el Celta Zorka Recalvi daba un pasito adelante en lo que al trabajo defensivo se refería. Las jugadoras extremeñas tenían más problemas para ver el aro, mientras que el ataque de las viguesas mejoraba con la entrada de Elba Garfella, que se mantenía con un buen acierto desde la línea exterior.

Un triple de Anne Senosian, mediado el segundo cuarto, ponía a las viguesas, por primera vez en el partido, por delante en el marcador. Al-Qázeres no quería quedarse atrás, pero el equipo entrenado por Cristina Cantero no estaba dispuesto a dejar el mando del partido, aunque solamente consiguió llegó al final del segundo cuarto, con un punto de ventaja.

El partido arrancó tras el paso por el vestuario con un buen triple de Regina Aguilar, que colocaba a las viguesas con tres puntos de ventaja. El partido estaba en un punto en el que las célticas podrían romper el partido, pero el acierto de Andersen desde la línea de triples acabó con los intentos de las viguesas de romper el encuentro.

En los últimos minutos del tercer cuarto, el Celta Zorka Recalvi pudo cerrar el partido. Las viguesas tenían nueve puntos de ventaja, y dispusieron de hasta cuatro ataques para superar los diez puntos de diferencia, pero el cuarto finalizó con tan solo seis puntos de ventaja para las viguesas.

Elba anotaba un triple en el arranque del último cuarto que volvía a colocar a las viguesas con nueve puntos de ventaja, pero ahí apareció un nuevo bache en el juego del equipo. A pesar de la sequía ofensiva, el cuadro vigués conseguía que las extremeñas no pudieran salir a la contra, con lo que a pesar de no estar haciendo un gran partido en ataque, se conseguía frenar al rival, con la defensa.

El partido entraba en un momento decisivo, con un Celta al que le costaba anotar, solo consiguió siete puntos en los últimos diez minutos de juego, y las extremeñas también con problemas para anotar. Y es que los dos equipos sabían que la clave estaba en la faceta defensiva, y ambos equipos preferían hacerlo bien en defensa, que anotar. Independientemente de quien ganara o perdiera el partido, lo más importante era que las ventajas no fuera amplias.

Al final, tres puntos para las viguesas, pero con la particularidad de que el sábado hay que volver a jugar en Navia.

Ficha técnica

Al-Qázeres: Andersen (14), Caroline (5), Primm (8), Zaragoza (10), García (7) -cinco inicial- Fontela (0), Galiana (3), Hisado (4) y Capel (2).

Celta Zorka Recalvi: Sila (1), Senosiain (11), Musa (8), Aguilar (4), Cliney (6) -cinco inicial- Gea (6), Garfella (17), Sánchez (2), Selomovic (0) y_Vidal (2).

Parciales: 14-10, 16-21, 14-19 y 9-7.

Árbitros: Gallego_Rodríguez y Presseguer Bombardo. Le señalaron 10 faltas a cada uno de los dos equipos, sin eliminadas por personales.

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, ante unos novecientos espectadores.