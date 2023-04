El irlandés Craig Breen, piloto del equipo Hyundai, murió ayer, a los 33 años, en un accidente que sufrió durante un entrenamiento para el Rally de Croacia, en el norte del país, informó el portal local Zagorje International. La policía croata confirmó la muerte de uno de los participantes en el rally, sin revelar la identidad del accidentado.

Según fuentes policiales, el automóvil chocó con el costado izquierdo de la parte delantera contra un poste de madera y el piloto murió en el acto, mientras que el copiloto no sufrió heridas graves. El accidente ocurrió a las 10:40 entre las localidades croatas de Stari Golubovac y Lobor, durante unas pruebas para el Rally de Croacia, que se disputará del 20 al 23 de abril.

Breen compitió tanto en el Campeonato del Mundo de Rallys como en el de Europa. En el Rally de Croacia de 2022 quedó en cuarto lugar y al final de la temporada fue séptimo en la general. Breen solía alternar el rol de tercer piloto de Hyundai con Dani Sordo –Thierry Neuville y Esapekka Lappi acuden a todas las citas–. “Que alguien me despierte de esta pesadilla. No puedo creer la llamada de hace unas horas diciendo que nos dejas para siempre. Estoy en Alemania para mañana poner a punto tu coche de Croacia. No es posible”, escribió el cántabro. El copiloto de Sordo, el salvaterrense Cándido Carrera, solo pudo expresar un “sin palabras. DEP, amigo Craig”, en su Facebook.