El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, señaló que, con la desventaja de 13 puntos en Liga respecto al líder, el Barcelona, la exigencia a sus futbolistas es que queden en segunda posición, por delante del Atlético de Madrid, ya que la camiseta del conjunto blanco "exige un tipo de actitud".

"Se motiva a los jugadores preparando bien la estrategia del partido. Tenemos una competición que tenemos que respetar y en la que tenemos desventaja. Si no se puede llegar primero, terminaremos en la segunda plaza; y los jugadores lo saben bien. Esta camiseta exige un tipo de actitud", dijo en rueda de prensa.

"Estamos bastante bien. Es un partido difícil porque el Cádiz está en una buena dinámica y jugando bien", analizó sobre el encuentro de este sábado (21:00 horas, -2 GMT).

Un encuentro para el que no estarán el brasileño Vinícius Junior y el alemán Toni Kroos.

"Vinícius no tiene lesión, solo sobrecarga. No es precaución, es que era un riesgo demasiado grande meterlos, sin tener en cuenta que hay un partido el martes. Con Kroos, igual. Hay algunos que están cansados, pero viajan y mañana vamos a meter un equipo competitivo. Vinícus y Kroos estarán contra el Chelsea", declaró.

Además, apuntó a que el francés Karim Benzema no descansará frente al Cádiz y no quiso garantizar minutos al belga Eden Hazard en Cádiz.

"Karim está bien. La gestión de los minutos es cuando lo vemos un poco cansado. Es uno de los jugadores que ha recuperado mejor, está bien, motivado y animado. El día que le veamos un poco cansado le daremos descanso", comentó.

"Desde el principio no lo sé. Si Hazard está bien puede ser que tenga oportunidades de jugar", aseguró. Por otro lado, contestó con un "cada uno tiene lo suyo" a la pregunta de si cambiaría a 'Vini' por el noruego Erling Haaland.

Un Ancelotti que ponderó a Camavinga y el rendimiento defensivo de su equipo. "Lo importante para Camavinga es que está progresando muy bien. Jugar de pivote y de lateral le ayuda en su aprendizaje y entendimiento táctico en todas las facetas. Por sus características físicas le puedes poner donde quieras. En el futuro, será un gran pivote y cuando juega de lateral tiene que aprender cosas defensivas que le van a ayudar en el futuro", dijo.

"El rendimiento de los centrales ha mejorado después del Mundial. Cuando ha vuelto Alaba a su mejor nivel nos da mucha confianza, también sea la que sea la pareja de centrales", valoró.

'Carletto' hizo también una defensa del nivel futbolístico de los clubes fuera de la Premier League al preguntarle si le molestaba que se tratase al Manchester City ya como favorito de cara a unas potenciales semifinales de la Liga de Campeones.

"No me molesta, el fútbol inglés tiene equipos que compiten muy bien y son muy fuertes. Por esto no me sorprende que los equipos ingleses sean favoritos al principio, como es el Manchester City. Puedo pensar que hay algo de diferencia, pero Europa está demostrando todo lo contrario. El año pasado el fútbol español tuvo a dos equipos en semifinales, este año Italia tiene cuatro equipos en cuartos... es un fútbol más competido de lo que dice; sobre todo los ingleses que piensan que tienen la Liga más fuerte del mundo y cuando vienen a Europa compiten contra equipos con menos dinero, pero, de momento, estos compiten", expresó.