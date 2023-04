El alcalde de Vigo, Abel Caballero, felicitó al tejido empresarial vigués, representado en un acto en el Marco por una veintena de empresas. El regidor celebró el apoyo de éstas al deporte en un encuentro que nació en 2018 como idea del concejal de Deportes, Manel Fernández, y que se ha convertido en uno de los actos previos a la XXIV Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca. El próximo jueves día 20 (20:30 horas) se desvelará quiénes son los mejores deportistas absolutos y promesas de 2022. La gala está patrocinada por el Concello y Abanca, con la organización de FARO DE VIGO.

Caballero reconoció a los representantes del empresariado que la “marca Vigo” es una fuerza imparable que “solo superan Madrid, Barcelona y Bilbao”, y les recordó que ellos forman parte de la misma ya que “somos tanto como lo sea nuestra economía”, sostuvo.

Iberconsa, Granitos Ibéricos, Vasco Shipping, Grupo Recalvi, Celtamotor, Conforgal, Hyundai Hyupersa… Asistieron firmas habituales en el patrocinio directo tanto a clubes históricos (CD Amfiv, BM. Carballal, Baloncesto Seis do Nadal, CD Bosco, Patín Vagalume, Xuvenil de Teis o CP Alertanavia) como a otros de reciente creación (Maselga con el CD Delikia). Pero no solo ellas, pues el Concello también homenajeó a compañías siempre dispuestas a respaldar eventos deportivos (Repsol, Grupo CdeC, Coca-Cola y Rodosa) y a deportistas (Máis que Auga), además de otras que también han optado por su colaboración a través de la Fundación VIDE (Altia, Frutas Nieves, Gadis, Naviera Mar de Ons, New Balance, Viaxes Zonda o Grupo Avanza-Vitrasa). Con ellas, obviamente, FARO DE VIGO y Abanca, pilares junto al Concello de la Gala del Deporte, y algunas empresas que por cuestiones de agenda no pudieron acudir.

Una veintena de empresas fueron reconocidas por la gala del deporte

Caballero, acompañado por Juan Carlos Da Silva, subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia, y José Luis Romero, coordinador institucional de Abanca en Vigo, entregó a los representantes de la economía viguesa un galardón “Vigo Deporte”. El trofeo, realizado mediante impresión 3D, es el reconocimiento municipal a esa labor del sector privado en favor del deporte. “Los deportistas, por los valores que les da el deporte, son mejores ciudadanos, más cívicos y le tienen más cariño a la ciudad”, dijo.

Alianza público-privada

Con Manel Fernández, edil de Deportes, como conductor del acto, el jefe del gobierno vigués incidió en que la alianza público-privada es fundamental con independencia de las cifras que aporten las empresas y demuestra, en especial, el “proceso de unidad de esta ciudad”.

Aunque varias de estas empresas ya han sido premiadas en diferentes ediciones de la Gala del Deporte por sus notables méritos, el Concello, actualmente principal patrocinador público de los clubes locales, entiende que es justo reconocer con acciones de este tipo la fuerza del sector privado en el área deportiva.

Tras la foto de familia en las escalinatas del Museo de Arte Contemporánea (Marco), Caballero, Da Silva, Romero y los representantes de las empresas vieron la exposición de candidaturas a mejor deportista masculino y femenino, absoluto y promesa, que hasta el día 20 se puede contemplar en Príncipe, justo a la entrada del museo.

El grupo de empresas que acudió lo hizo también en representación de la ingente cantidad de pequeñas firmas, también motores del deporte formativo, que arriman el hombro para impulsar la práctica deportiva en la ciudad de maneras muy diversas, cada una en función de sus preferencias o posibilidades. Toda ayuda es siempre bien recibida y el acto de ayer estaba destinado a hacerlo visible.

Candidatos a la vista de todo el mundo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero; el subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos da Silva; el gerente de FARO DE VIGO, Pedro Costa, inauguraron ayer en Príncipe la exposición dedicada a los candidatos absolutos y promesas de la 24ª Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca, que en esta edición determinará el mejor deportista, masculino y femenino, así como los mejores promesa (sub-19) de 2022. Acompañados por José Luis Romero, coordinador institucional de Abanca en Vigo, y del concejal de Deportes, Manel Fernández -miembros ambos del jurado de la gala-, pudieron ver reflejados la memoria deportiva del pasado año. En las imágenes, que permanecerán expuestas hasta la celebración de la gala que tendrá lugar el 20 de abril en el Teatro AFundación (20:30 horas), aparecen los cuarenta y cinco candidatos para la categoría absoluta y los treinta y cuatro que aspiran al premio en la categoría promesa (para este galardón hay mucha más competencia en la categoría femenina con 22 aspirantes que en la masculina donde las federaciones han hecho doce propuestas). Ellos aspiran a suceder a Nico Rodríguez y Susana Rodríguez en la categoría absoluta y a Ainhoa Repáraz y Jacobo Fernández en la categoría promesa. Además, la gala también dedicará un sentido homenaje a una figura legendaria del deporte vigués que se sumará al palmarés del Premio Luis Miró y cuyo destinatario se dará a conocer a lo largo de la gran fiesta del deporte. Este es uno de los galardones que han cobrado una mayor relevancia en la gran fiesta del deporte vigués por el carácter emotivo que tiene y el reconocimiento que encierra a una vida de entrega para hacer más grande el nombre de la ciudad.

Inagurada en la calle Príncipe una exposición con las imágenes de todos los aspirantes a los galardones tanto en la categoría absoluta como en la promesa

En su objetivo de estar presente en la ciudad y hacer partícipe a la población de la ciudad, los responsables de la gala decidieron desde hace unos pocos años poner en marcha esta exposición. Aprovechando que poco antes se había celebrado en el auditorio del Marco el sencillo acto de reconocimiento a las diferentes firmas patrocinadoras que apoyan de una manera u otra a competiciones, clubes o deportistas de la ciudad, sus representantes pudieron visitar la exposición, comentar de forma distendida los evidentes méritos de los aspirantes e incluso hacer algún vaticinio con la intención de acertar con la decisión que el jurado, presidido por el concelleiro Manel Fernández, tomó hace unos pocos días y que se conocerá dentro de una semana en el transcurso de la gran gala del deporte.

Desde primera hora de la tarde, cuando los paneles con los grandes protagonistas de la gala del deporte aparecieron en la calle Príncipe, numerosos viandantes se detuvieron con calma para observar la relación de candidatos a los premios e incluso se llevaron alguna sorpresa por la identidad en algún caso de los aspirantes a los premios. Ahora todo queda pendiente de la gala del jueves en que cuatro de estos deportistas que hoy llenan Príncipe recibirán sus galardones.