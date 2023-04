Xavi reivindica su obra en la Liga tras el 0-4 de la Copa

Anda enojado Xavi. Enojado porque entiende que no se le da valor a una Liga cada vez más azulgrana (tiene 12 puntos más que el Madrid y pueden ser 15 si gana esta noche al atrevido y valiente Girona de Michel en el Camp Nou), disgustado como anda porque ese 0-4 de la Copa erosionó el crecimiento de su proyecto. Unido, claro, a las dos decepciones europeas en apenas cuatro meses, expulsado de la Champions por Bayern Múnich e Inter y de la Europa League por el Manchester United.

"Ganar la Liga es la hostia, es la competición más justa, te da estabilidad", proclamó el técnico. No gritó. Pero lo pareció porque está cansado de escuchar, ver y leer que esa conquista queda minimizada por tantos fracasos lejos de España.

🎙️ Xavi: "Esto nos servirá para madurar y competir mejor" pic.twitter.com/nS0AQvz98p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 9 de abril de 2023

"Es la hostia. Lo que ocurre es que se nos exige ganar un torneo como la Champions, que se ha ganado cinco veces en la historia del Barça", proclamó el técnico, que ya se da por derrotado en el relato de quien desea restar trascendencia a la conquista de la Liga, trofeo que no gana el club desde la temporada 2018-19. Entonces, con Valverde como entrenador.

"Estamos haciendo una Liga extraordinaria y si el Madrid se desengancha es gracias a nosotros", confesó Xavi. Y no le falta razón. Más bien todo lo contrario.

El Madrid ("actual campeón de la Liga y de la Champions”, como recordó el técnico) ha sido incapaz de seguir el impresionante ritmo del Barça en este torneo. Cada vez está más lejos, por mucho que el equipo de Ancelotti rescatara, con su 0-4 copero, viejos fantasmas que devolvían la duda sobre el proyecto.

Algo que no comparte, entiende ni tampoco tolera Xavi. "Somos un equipo en construcción", dijo en varias ocasiones recordando que “hay que valorar de donde venimos y donde estamos". Estaba el Barça eclipsado hace un año por el Madrid de Ancelotti. El mismo al que derrotó en la Supercopa y al que mira con prismáticos en la Liga.

"Estamos haciendo una Liga extraordinaria y esta derrota con el Villarreal nos motiva aún más para ganar al Girona porque les podemos dejar a 15 puntos quedando 30 en juego", alertó el técnico, consciente de que se asoma esta noche a uno de los momentos claves del campeonato.

Roda de Premsa de Míchel Sánchez prèvia al FC BARCELONA vs GIRONA FC https://t.co/JNATDyK4pS — Girona FC (@GironaFC) 9 de abril de 2023

Necesita ganar al Girona ("tenemos que hacer un partidazo porque el Barça es un equipazo", admitió Michel, el técnico de Montilivi) para demostrar que la herida del 0-4 ya ha supurado por completo. "Queremos esta Liga y vamos a por ella. Cuando caímos eliminados de la Champions hicimos esta conjura", confesó Xavi.

Y el Barça requiere de títulos para fortalecer una idea que es sólida en España, pero que se derrite en Europa. El diagnóstico de esa contradicción está muy claro. "Somos un equipo joven y en construcción. Nos falta madurez. Debemos madurar a base de castañas y esta es una castaña", admitió el técnico en alusión a la caída en el Camp Nou frustrando así la posibilidad, que era muy cercana, de un triplete nacional: Supercopa, ya ganada, Liga, casi en sus manos, y Copa.

"¿Qué nos falta? Falta tiempo, más tiempo. Pero si no ganamos título no habría tiempo", reconoció el entrenador del Barça, quien no pudo esconder su enfado. Estaba dolido. Tanto que al ser preguntado por la escasa producción ofensiva de su equipo en las acciones a balón parado, sobre todo en los saques de esquina, respondió con sequedad. "Lo que no has dicho es que los córners en contra no estamos encajando. Si hablamos de córners hay que hablar primero de no encajar, y luego de intentar marcar", respondió Xavi.