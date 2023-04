El Bembrive FS y el Ourense Envialia B concluirán su partido, si el tiempo y nuevas goteras no lo impiden, este lunes. El acuerdo entre clubes fijó los 10:45 minutos de juego restantes para las 21:30 horas en el polideportivo Vicente Álvarez. Según refleja el acta del pasado 25 de marzo, el partido se reanudará “con un balón al suelo a favor del equipo local, fuera del área a dos metros aproximados de la misma, del lado contrario a banquillos. Una falta para el equipo local y ninguna para el equipo visitante; ninguno de los dos equipos consumió el tiempo muerto”.

Meteogalicia anuncia riesgo de lluvias para la noche (un 65% de probabilidades, según los meteorólogos). Cuestión intrascendente en cualquier otro momento, pero preocupante cuando el sábado de la suspensión ya se había decidido llevar el choque a Candeán por humedades en el polideportivo de Bembrive, que también tuvo problemas de filtraciones en su cubierta.

Con esta situación tan insólita como extraña, el Bembrive, que necesita de su afición, defenderá en ese tiempo restante un 3-2 favorable. “Pitu” García no contará con “Lutxi” González, que no pudo jugar ese partido, por lo que no figura en acta, y tampoco con Mar Fernández, que sí lo disputó pero que se encuentra de luna de miel. La viguesa ya fue baja en Logroño.

Con cuatro jornadas por delante, el Spring Cider Rodiles es segundo (48 puntos), seguido por Osasuna (45) y Bembrive (44). Un triunfo frente al quinteto que dirige Bea Seijas colocaría a las verdes de nuevo en clara disputa por el subcampeonato del grupo 1, que da derecho a jugar los play-offs de ascenso. Sería un colofón extraordinario.

Porque el conjunto vigués, tras un mal inicio de año (un empate y dos derrotas), y con el lastre desde octubre de la pérdida de tres puntos por alineación indebida –que al CDE Muslera parece que no le servirán para salvarse– ha sabido superarse. En el último encuentro, en Logroño, María Souto, “Mery”, se estrenaba esta temporada como goleadora tras su regreso de Italia, donde estuvo como Erasmus. Otra buena noticia para el equipo en esta igualada y emocionante recta final de campaña.