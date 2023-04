Consumada la derrota del Madrid ante el Villarreal (2-3), el jugador uruguayo se dirigió al parking del estadio para agredir a Álex Baena, con quien mantenía una tensa relación desde un duelo de Copa disputado en enero en el Estadio de la Cerámica. Baena acudió ayer a la Policía Nacional.

¿Por qué le propinó el Puñetazo? Valverde no ha dicho la razón que le movió a soltarle un puñetazo a Baena. Venía de lejos la tensión entre ambos futbolistas. Nació en el partido de Copa disputado el pasado 19 de enero en el Estadio de La Cerámica con triunfo blanco (2-3). Entonces, hubo una discusión verbal entre los dos jugadores. Y el madridista, según reveló la Cadena SER, lanzó una pregunta que llevaba implícito un desafío al jugador del Villarreal. “Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo”. Se refería Valverde a las supuestas palabras de Baena en las que aludió a los problemas iniciales del actual embarazo de su pareja, Mina Bonino. Entonces, según personas próximas al futbolista uruguayo, volvió a escuchar esas palabras de Baena y terminó propinándole un puñetazo. Apenas habían coincidido media hora sobre el césped del estadio blanco, suficiente, sin embargo, para que se apreciara esa vieja tensión.

¿Qué dice Baena? Se quedó sorprendido. No imaginaba esa reacción de Valverde. Le pilló hablando por el móvil. Baena eligió sus vías sociales (Instagram y Twitter) para mostrar su asombro por lo ocurrido en el estadio blanco. “Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona”, escribió el jugador del Villarreal, quien luego quiso enfatizar su enfado su versión. Usó incluso las mayúsculas. “ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO”, escribió Baena en su única aparición pública, aunque en privado ha admitido que está dolido porque se imponga la tesis de Valverde en el relato de lo ocurrido. “Fede Valverde, macarra y cobarde”, tuiteó minutos más tarde Xisco Nadal, delegado del Villarreal. Aunque poco después acabó borrando ese mensaje.

¿A qué sanción se expone Valverde? El jugador del Villarreal denunció el puñetazo del madridista a la Policía por lo que evita acudir a la vía deportiva del Comité de Competición. Tenía de plazo para hacerlo por este camino hasta mañana. Si hubiera acudido a dicho Comité le podría costar una dura sanción a Valverde, que hubiera oscilado entre 4 y 12 partidos. Pero ha elegido otra ruta legal Baena, quien se siente respaldado en todo momento por su club, aunque este no presentará denuncia alguna al entender que se trata de un asunto personal. Tras una horas en las que estudió con mucho detenimiento sus próximos pasos, el jugador acudió primero a un hospital de Castellón donde recibió un parte de lesiones con el que acudió a la comisaría de la Policía, que ya había elaborado en Madrid un atestado donde se recogía la agresión.El Villarreal emitió, minutos después, el primer comunicado oficial para respaldar a Baena. “El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional. Una vez más, el Villarreal muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso”.