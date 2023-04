Solange Pereira, ocho veces campeona de España de la milla y dos de 1.500 al aire libre, anunció a los 33 años su retirada del atletismo “con mucho agradecimiento, con las heridas curadas, sin rencores y orgullosa del largo camino hasta aquí”.

Pereira, nacida en 1989 en la localidad portuguesa de Valeça do Minho, empezó a competir con España, tras obtener la nacionalidad, poco antes de cumplir los veinte años, en 2009, y después de instalarse en Cangas, localidad a la que siempre ha permanecido unida,

En su palmarés destacan dos campeonatos de España de 1.500 metros al aire libre (2015 y 2017), tres en pista cubierta (2015, 2016 y 2017), otro más en 3000 (2022) y ocho de milla, siete de 2012 a 2018 y el último en 2022. Además, conquistó el oro por relevos mixto en el Europeo de Campo a Través de Tilburg 2018 con el equipo formado junto a Víctor Ruiz, Saúl Ordóñez y Esther Guerrero, logró dos títulos iberoamericanos (Trujillo 2018 y La Nucía 2022) y finalizó décima en 1.500 el Mundial de Londres 2017.

“Querido amigo, te conocí por casualidad, ser una niña “trasto” y muy competitiva hizo que me gustaras mucho, ahora a mis 33, me despido de ti. Has sido el pentagrama de mi vida y me ha gustado mucho crear una melodía pero ya no quiero seguir colocando más notas. Es un hasta siempre con mucho agradecimiento, con las heridas curadas, sin rencores y orgullosa de mi largo camino hasta aquí”, expresó en redes sociales Solange Pereira.

“Quién le hubiera dicho a aquella niña que correteaba descalza por los campos de la “Quinta da Torre” de la que cuidaban sus abuelos Rosa y Manuel que haría de su pequeño don su profesión, aunque ellos no lo entendieran como un trabajo. Eres un deporte humilde, muy noble y te he disfrutado y sufrido de la manera más honrada que se pueda hacer, lo juro!”, dijo.

“He vivido experiencias increíbles, momentos irrepetibles y conocido a personas maravillosas. También he sufrido y llorado mucho, en fin, todo en la vida tiene su parte amarga pero con lo “lambona” que soy, me quedaré solo con lo dulce porque los rasguños que me haya podido hacer eran parte del negocio”, concluyó.