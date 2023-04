Sin ninguna duda Jorge Prado es el piloto más en forma del Campeonato del Mundo de Motocross. En la nueva pista de Frauenfeld el lucense consiguió su tercera pole position del año (tres de tres) demostrando un talento y una ambición dignas de todo un Campeón del Mundo. El líder del Mundial amplía así su ventaja en la general y partirá en la carrera del próximo lunes en la mejor posición de valla y con la moral por todo lo alto tras haber sumado otros diez puntos: “Hemos empezado muy bien, estoy muy contento de como están saliendo las cosas, al principio he visto que la pista estaba delicada y me he mantenido detrás de Febvre observando sus trazadas y buscando el hueco para atacar al final y ganar mi tercera manga de clasificación”.

Prado había hecho el segundo mejor crono por detrás del piloto local Jeremy Seewer en las tandas cronometradas, pero hizo una de sus habituales salidas con “holeshot” incluido y trató de abrir hueco sobre sus rivales. Prado precedió a Febvre y Herlings, sus rivales en el campeonato y marcó el terreno de cara a las mangas del lunes. El otro español presente en Suiza, Rubén Fernández, no tuvo una buena salida, pero hizo una buena remontada para terminar noveno.