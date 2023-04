Aday Mara, el fenómeno que viene en el baloncesto español

Un nombre corre de boca en boca en el baloncesto español. Aún no resulta familiar para la mayoría de aficionados al deporte. Pero desde hace tiempo está en el radar de los grandes, como el Madrid y el Barcelona. También es objeto de deseo de la NBA, cuyos ojeadores pronostican que aparecerá en las primeras posiciones del ‘draft’ del 2024. Es Aday Mara, 2,20 de estatura y una envergadura de 2,35, que este viernes cumple los 18 años. El futuro espectacular que se le intuye es consecuencia de un talento innato y unas condiciones físicas únicas.

“Va a ser diferencial”, asegura Luis Arbalejo, el responsable de ficharle para el Casademont Zaragoza. “Es el fenómeno que viene”, asegura Piti Hurtado, entrenador y comentarista de DAZN. “Lo tiene todo para llegar”, comenta el exjugador Lucio Angulo, actual comentarista de Movistar, nacido en Zaragoza y buen conocedor del entorno del chico.

"Un chaval extraordinario"

En medio de una ola de expectación muy difícil de frenar, tanto su club, el Casademont Zaragoza, como su familia y su entorno intentan mantener un perfil bajo y preservar la rutina de un estudiante de segundo de Bachillerato, que hará este verano la selectividad y que se plantea estudiar Fisioterapia. “La idea es que siga enfocado en sus estudios”, cuentan quienes le rodean. “El baloncesto está ahí y todo llegará pero hay que tener paciencia y sobre todo prudencia”.

Gasol, Jokic, Porzingis… las comparaciones con los grandes nombres no paran con el jugador del Casademont. Su entorno pide calma y prudencia

Aday Mara fue pieza clave el pasado verano en la selección sub17 que quedó subcampeona del mundo y sus primeros pasos en la ACB ya dejan ver el talento que atesora. La apuesta valiente del técnico Porfi Fisac, que lo ha incorporado al primer equipo, es fundamental en su progresión. “Está creciendo, es un chaval extraordinario, trabaja con una entereza y una actitud importante. Pero creo que hay cosas que le quedan para ver cuál es su máximo nivel”, explica el preparador del Zaragoza, que ha reprendido esta temporada públicamente al jugador por hablar en exceso con los árbitros.

Talento y genética

Sus medias en la Liga empiezan a tener peso: 5,8 puntos y 3,3 rebotes en apenas 11 minutos. Mara se destapó frente al Madrid, a primeros de noviembre, con 8 puntos, incluido un mate de póster ante Poirier, y 4 rebotes en apenas 8 minutos; brilló en la victoria frente al Barça con 13 puntos y 3 rebotes en 17 minutos a principios de marzo; y unos días después firmó sus topes frente al Obradoiro (15 puntos, 5 rebotes y 22 de valoración). Antes que él, solo Ricky Rubio, Luka Doncic y Usman Garuba habían valorado 20 o más con menos de 17 años.

“Su coordinación es una pasada. Tiene buenas manos para finalizar con la derecha y la izquierda. Pero lo que más destaca es su visión. Ve la jugada dos segundos antes que el resto. Sus 2,20 está muy bien, pero lo mejor es la comprensión del juego. Si no hay lesiones de por medio, su nivel será altísimo”, cuenta Luis Arbalejo, la persona que le fichó cuando tenía ocho años para el Zaragoza, actual director deportivo del Lucentum Alicante, que ejerce funciones de scouting para los Utah Jazz de la NBA.

Con ese perfil diferente y unas condiciones físicas únicas, fruto de la genética, hijo del exbaloncestista Francisco Javier Mara y de la exinternacional de voleibol, Geli Gómez, las comparaciones no han tardado en aparecer. “Tiene habilidades para el pase que no se enseñan. Desde Jokic no hemos visto un pívot europeo tan buen pasador”, valoró Javier Zamora, el técnico de la selección sub-17, que peleó el título Mundial a EEUU el pasado verano en Málaga.

“Tiene cosas de Gasol. Muchos paralelismos. Por su forma de entender y el conocimiento del juego. Es normal, es algo que ha mamado toda la vida”, remarca Lucio Angulo, que intenta ser precavido, porque sabe que aún le queda mucho camino por delante. “Asusta cuando la gente se anima tanto, porque conocemos otros casos de jugadores que no acabaron de llegar. Pero tiene buenas manos, timing de salto, es muy grande, enorme, coordinado. Y mucho margen de mejora”.

Un verano cargado

“Es el próximo talento que viene. Es un jugador totalmente diferente”, asegura Piti Hurtado. “Ahora podría hablarse de Porzingis o de Wenbanyama, el jugador francés al que todo el mundo da como número uno del próximo 'draft'. Pero es más pívot, mientras estos dos son más exteriores”, explica el entrenador cacereño.

El futuro inmediato de Aday es una incógnita que su círculo íntimo aún no quiere abordar, aunque el ‘draft’ del 2024 aparece en el horizonte. También un verano repleto de citas deportivas: el Europeo sub-18, el Mundial sub-19 y también el Mundial absoluto, algo que su familia y sus representantes deberán valorar con la Federación.

“Para nosotros no es una sorpresa, lo seguimos desde hace años”, indicó recientemente el seleccionador Sergio Scariolo. “Contamos con él, porque este año va a tener un verano ilusionante con las selecciones de formación, que es dónde pertenece en este momento. Pero por supuesto, los plazos se van acortando y ojalá que llegue muy pronto el momento en el pueda merecerse colocarse la camiseta de la selección absoluta”.