Restan tres jornadas para la conclusión de la fase regular del campeonato, y poco a poco los equipos comienzan a aclarar su futuro. Por arriba falta por decidir el equipo que ascenderá directamente, y dos para los cruces de play off. Por abajo, los arrastres hacen que, de momento, hasta seis equipos vayan a perder la categoría.

Celta C-Viveiro

El equipo entrenador por Bajcetic afronta una jornada clave (13:00, Barreiro). Imprescindible sumar los tres puntos ante un Viveiro que necesita salir del puesto que ocupa en estos momentos en la clasificación, no vaya a caer un equipo más de Segunda RFEF y lo arrastre. Los célticos están obligados a ganar, y después esperar al partido del domingo entre la UD Ourense y el Arosa. Un partido que le puede dar a los vigueses la quinta plaza, con lo cual después dependerán de ellos solos para lograr la clasificación para el play off.

Silva-Rápido

Con la clasificación en el bolsillo, el Rápido quiere seguir en lo más alto de la cresta de la ola en su visita al Silva (12:00). Y es que no podemos olvidarnos que los del Baltasar Pujales llevan sin perder un partido desde el pasado veinte de noviembre. Desde entonces, diecisiete jornadas consecutivas puntuando. David de Dios no podrá contar esta semana ni con Diz ni con Millán, que deberán cumplir un partido de sanción. Tampoco será de la partida Pedro Vázquez, que sigue lesionado. El resto de la plantilla está totalmente disponible, y buscan mantener la tercera plaza que ocupan en estos momentos, para tener la ventaja de campo en la eliminatoria de play off de ascenso y jugar el segundo partido en el Baltasar Pujales ante su afición.

Choco-Estradense

Con el Choco descendido, el interés lo tiene el Estradense, que puede sentenciar su permanencia en la categoría (Santa Matiña 18:00).