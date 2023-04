El Real Madrid B, de fútbol de desborde por las bandas y candidato a jugar por el ascenso, superó a un equipo vigués que soñó unos minutos con otra gran jornada, para darse de bruces con la realidad. No era un partido de “su” liga, cierto, pero la necesidad de puntos obliga. Del gol del empate de María Calvar, un cúmulo de aciertos y fe, se pasó al error del 1-2 antes del descanso, que dejó grogui al equipo local.

¿Quieren la versión buenista? El conjunto de “Chicho” Val soñó a ratos. ¿Prefieren la realidad? Si no ganas un duelo, si no metes la pierna, si no haces una sola falta en tu campo y te impones, te comen. Y más un equipazo como el Madrid.

De entrada, Val hizo un planteamiento conservador porque es lo que hay, y más ante un adversario con recursos futbolísticos casi ilimitados. “Chicho” subió a Paula y a María Calvar para empezar el trabajo defensivo desde arriba, con Yaiza en la medular y todo el carril izquierdo para la capitana por si sonaba la flauta, lo que en fútbol, al menos un par de veces, siempre ocurre. Además, líneas juntas para dificultar al ataque visitante. Lo firmaría toda mente cuerda que busque puntuar ante un grande.

Pero contra cualquier sistema también está la calidad y la inspiración. El Madrid B buscó las bandas con insistencia, y nunca sobrecargando una sobre otra. Tuvo el gol más claro en el noveno minuto, con pase de la muerte de Ester a Irene, que esta mandaba incomprensiblemente a las nubes con Olalla totalmente vendida. No obstante, el 0-1 llegaba al poco, en una serie de errores colectivos locales. Yaiza no controlaba un balón cerca del medio del campo, este iba a Estela, que no lo controlaba y solo lo cabeceaba tímidamente, para que “Equis” tampoco fuera capaz de hacerse con él y Paula Rubio lo recuperase, cayendo a Irene García, que filtraba el pase a Sara Martín, con “Drus” adelantándose y provocando el hueco perfecto -Elena tampoco llegaba- para que Martín, yéndose sola, picase el cuero sobre la salida de Olalla. Ningún control de balón, ninguna pugna ganada, falta de reacción defensiva, lentitud de la zaga y ausencia de entendimiento atrás. Demasiadas concesiones como para que el rival te perdone.

El Sárdoma se redimió en el empate, justo con virtudes contrarias a lo visto antes. Estela recuperó un balón para “Equis”, que dio el pase perfecto de zurda a Yaiza y esta, también de zurda, metió el balón al hueco para que María Calvar -de lo mejor otra vez- le ganara la partida a la guardameta visitante y, en la caída al disputar el balón con Fuente, tocase lo justo; Villanueva tampoco pudo defender el golpeo colocado de la gallega. Un gol de juego colectivo. Y de fe.

Parecía que el partido volvía a empezar. La realidad resultó ser otra porque el conjunto visitante era superior. En los minutos 38 y 39 pudo sentenciar (Belén y Partido). En el 41, Belén tiró alta una acción sola, igual a la que supuso el 0-1, tras un error de Elena. Y tanto va el cántaro a la fuente que un pase raso de Paula Rubio desde la medular, caía a Belén, que se iba sola para superar a Olalla. La zaga sardomista pedía fuera de juego, pero por si hubiera alguna duda con delantera y centrales, María Figueroa habilitaba al ataque blanco. Jarro de agua fría. No, la zaga no tuvo un día estupendo. Más bien lo contrario ante la velocidad de las madrileñas.

“Chicho” Val no se rindió. Dio entrada a Noe Pereira e Irene Fernández para el ataque y en el minuto 54 esta, con un centro chut, tuvo el empate. El conjunto merengue contestó. Sara Martín recuperó un balón en su campo, se lanzó a la carrera y asistió a Belén, en el carril izquierdo del ataque blanco, para que esta, sobre la salida de Olalla, mandase su chut a la base del palo derecho (min. 58). El Sárdoma creaba más peligro con la incisiva Irene arriba, pero las diabluras de Sara Martín acabarían con el choque. Un golazo por la escuadra y adiós.

A seis jornadas del final el Sárdoma lo tiene mal no por juego, sino porque se enfrentará contra los equipos de la zona alta en más partidos que los demás conjuntos inmersos en la batalla por la permanencia. El triunfo del Interrías sobre el Friol este domingo (2-1) hunde casi definitivamente a las lucenses y saca de la zona de descenso a las de Luis Treviño. Irene Santos, gijonesa con pasado sardomista, firmó el tanto del triunfo desde el punto de penalti. Mientras, las de Val siguen a tres puntos de la salvación, que ahora marca el Parquesol vallisoletano con 24 (21 suman las blanquiazules). En las dos próximas jornadas el Sárdoma visitará a Atlético de Madrid B, cuarto, y a Getafe, quinto.

Ficha técnica

1. Sárdoma: Olalla Vila; María Figueroa (Ainoa Galarza, min. 69), Sara Álvarez “Muñi” (Laura Martínez, min. 46), Elena Pérez, Andrea Mariño, Nerea Cruz (Noelia Pereira, min. 46), Estela Castro, “Equis” Márquez, Yaiza Montado (Ainara Davila, min. 78), Paula Lorenzo (Irene Fernández, min. 46) y María Calvar.

3. Real Madrid B: Sofía Fuente; María Bores, Clara Villanueva, Andrea Colomina, Sara Martín (María Luisa, min. 78), Paula Rubio, Ester Pallin, Alicia de la Cuerda, Paula Partido (Beatriz Vélez, min. 66), Irene García (Marina Salas, m.85) y Belén Peralta.

Árbitro: Manuel Ángel Rodríguez (Delegación de Vigo). Amarilla a Elena Pérez.

Goles: 0-1 (min. 14), Sara Martín. 1-1 (min. 28), María Calvar. 1-2 (min. 43), Belén Peralta. 1-3 (min. 77), Sara Martín.

Incidencias: Municipal de As Relfas. Jornada 24 en el grupo Norte de la 2ª RFEF. Excelente entrada. Buena En Semana Santa, nuevo parón.