El niño que lo ganó todos con las manos

Ugo de Rosa llevó más lejos que nadie esa ilusión que cualquier niño tiene por montar en bicicleta: hacerlo en una construida con sus propias manos. En eso pensaba cuando tenía trece años y comenzó a estudiar mecánica poco después de que Italia saliese de la Segunda Guerra Mundial y el país solo encontrase consuelo en los logros de sus deportistas. De Rosa, como cualquier niño, dejaba volar la imaginación con las gestas de Fausto Coppi y Gino Bartali. Permanecía pegado a la radio de su padre a la espera de sus resultados en las grandes vueltas y cuando venían a Milán, la ciudad en la que creció y principal motor del ciclismo italiano, se acercaba a la meta con la ilusión de que verles de cerca y, con suerte, conseguir un saludo de alguno de sus ídolos.

El padre de Ugo de Rosa aspiraba a que su hijo consiguiese trabajo en la fábrica de Pirelli, pero el objetivo del muchacho era otro. Quería fabricar bicicletas, las más hermosas del mundo, las que desearían los mejores ciclistas del mundo, las que merecían gigantes como Coppi y Bartali. Por ello comenzó a trabajar en el taller de su tío Filippo Fasci donde reparaba bicicletas y motocicletas. Un buen lugar donde aprender. Ugo era un aprendiz poco corriente. Su cabeza analizaba las cosas de un modo más profundo y perseguía la manera de evolucionar, de conseguir que las bicicletas hiciesen mejores a los ciclistas que las montaban. Durante un tiempo Ugo de Rosa compatibilizó su trabajo en el taller de su tío con la ilusión de convertirse en ciclista. Tenía dieciséis años cuando aparcó esa esperanza. Sucedió después de la Copa Caldirola a la que acudió con una bicicleta prestada por su tío y vio que no estaba al nivel de la mayoría de chicos que compitieron con él. Curiosamente aquella carrera la ganó Ernesto Colnago, que años después se convertiría en uno de los grandes fabricantes de bicicletas de Italia. A partir de aquel momento Ugo de Rosa decidió que sus grandes triunfos en el mundo del ciclismo no llegarían gracias a sus piernas, sino a sus manos.

Comenzó a trabajar en el taller de su tío hasta que a los diecinueve años puso en marcha su propio negocio

Tenía diecinueve años cuando decidió que era el momento de independizarse de su tío y fundar su propio taller de bicicletas. Se instaló en 1953 en Vía Pila en Milán, una zona de la ciudad rebosante de ciclismo y en la que se ubicaron muchos otros fabricantes o sedes de equipos aprovechando la proximidad del Vigorelli, el legendario velódromo milanés en el que Coppi batió el récord del mundo y donde también lo lograrían en los años cincuenta Anquetil, Baldini y Roger Riviere. En su negocio, el joven Ugo de Rosa se obsesionó por fabricar los mejores cuadros de bicicletas que se habían visto hasta el momento. El único material disponible en aquel momento era el acero que cortado, pulido y soldado se convertía en una joya creada para competir. Pero la pureza de sus diseños y su innovación geométrica, le colocaron a la vanguardia junto a los grandes de esa época como Cinelli o Masi. En los siguientes cinco años su fama comenzó a extenderse. Los ciclistas hablaban de los diseños innovadores de un joven extraordinario que trabajaba por encargo en un pequeño taller milanés y fueron bastantes los que se acercaron a él. Pero el gran momento fue cuando en 1958 se cruzó en su camino el francés Raphaël Géminiani. “El gran fusel” que ya había sido segundo en el Tour de Francia acudió a competir al Vigorelli y Ugo de Rosa consiguió hacerle probar una de sus creaciones. El francés se quedó impresionado y le encargó de inmediato las bicicletas con las que iba a competir en el siguiente Tour de Francia. Meses después Géminiani se subió al podio de París con una bicicleta que en ese momento lucía como símbolo en su marco un escudo azul y blanco con un arco iris. La publicidad de aquel podio de Géminiani y los comentarios de muchos otros corredores italianos que se montaban en sus bicicletas aumentó el número de pedidos y le obligó a ampliar el taller de Milán. En ese momento borró el escudo azul y blanco en sus marcos y lo sustituyó por el emblemático corazón rojo que se haría mundialmente famoso y que hoy en día sigue siendo el sello inconfundible de sus creaciones.

Raphaël Géminiani fue el primero de los grandes ciclistas de su tiempo que le encargó sus bicicletas

En 1969 conseguiría otro cliente famoso: el italiano Gianni Motta que había sido uno de los fieles lugartenientes de Eddy Merckx en el Molteni y buscaba proveedor para el equipo que acababa de montar. Motta podía ser el puente perfecto para que Ugo de Rosa y Merckx se conociesen. El encuentro con el “Caníbal” se produjo finalmente durante los Seis Días de Milán, todo un acontecimiento que se celebraba cada año en el Vigorelli. El joven artesano, por mediación de su excompañero en el Molteni, le entregó dos cuadros a Merckx para utilizar en pista y el belga se quedó asombrado por el diseño aunque al principio costó que congeniasen. Culpa de la fuerte personalidad de ambos, cada uno en su terreno. Comenzaron a colaborar de forma esporádica hasta que en 1973 Merckx, que todo lo ordenaba en su equipo, decidió que De Rosa se convirtiese en el fabricante permanente de las bicicletas de Molteni y también fuese su mecánico personal en las grandes carreras. Desde ese momento Ugo de Rosa pasó a ser pieza esencial en la vida del ciclista belga. Era exigente hasta lo enfermizo, pero nadie le respondía como el artesano italiano. Para alguien tan minucioso, obsesivo, pendiente de cualquier detalle, encontrarse con alguien como De la Rosa era un regalo para él. Su alma gemela en busca de la perfección: uno en la carretera, el otro en el taller. En más de una ocasión durante el Giro de Italia le encargaba un cuadro de un día para otro y De Rosa se pasaba horas en el taller para subirse luego a un coche y viajar lo que fuese necesario para llegar a tiempo de montarlo y que Merckx pudiese utilizarlo en la carrera del día siguiente. Se estableció de ese modo un relación que iba mucho más allá de lo profesional. Merckx no volvió a utilizar otra bicicleta que no hubiese salido de la fábrica de Cusano Milanino, el lugar en el que la firma se estableció con el paso del tiempo gracias a su enorme éxito. Con el corazón rojo de De Rosa en la montura Merckx se impuso en todas las grandes carreras del calendario y completó de forma brillante los últimos cinco años de su carrera: un Tour de Francia, dos Giros de Italia, una Vuelta a España, dos Liejas, un Tour de Flandes, un Mundial de carretera en 1974, dos Milán-San Remo, una París-Roubaix…Merckx siempre lamentó que las vidas de ambos no se hubiesen cruzado antes.

La amistad De Rosa-Merckx fue mucho más allá de la retirada del ciclista belga. Cuando en 1978 se retiró le confesó su intención de crear su propia marca de bicicletas, un paso que daban muchos de los grandes corredores de su tiempo. De Rosa le dijo que él le enseñaría los secretos de un oficio como ése. Cumplió esa promesa de forma escrupulosa y cuando Eddy Merckx puso en marcha su proyecto, pasó meses en la fábrica de Cusano Milanino. Los trabajadores se quedaron impresionados el primer día que le vieron entrar en la fábrica en compañía del patrón vestido con con el tradicional mono azul y con unas gafas de soldador en la cara. Estuvo meses en Milán aprendiendo a llevar una fábrica de bicicletas. Un año después De Rosa devolvió la visita a Bélgica y se instaló en Meise, en las afueras de Bruselas, donde vivía Merckx, para supervisar la puesta en marcha de su factoría y aleccionar en persona a sus obreros. Y solo cuando vio que el negocio ya podía arrancar con garantías regresó a casa para seguir construyendo su pequeño imperio y abasteciendo a la siguiente generación de campeones (Francesco Moser, Gianni Bugno…).

De Rosa y sus hijos cuidaron de un negocio exitoso que fue adaptándose a su tiempo, a la llegada de nuevos materiales, a las exigencias del ciclismo moderno y al cambio de los corredores. Siempre abasteciendo a celebridades del pelotón como a ilusionados aficionados. Esta semana la noticia de la muerte de Ugo de Rosa tras sufrir un ataque al corazón a los 89 años sembró de tristeza el mundo del ciclismo. Se quedó a solo unos meses de asistir al setenta aniversario de su firma, que esperaba con ilusión. En su funeral -celebrado hace unos días en Cusano Milanino muy cerca de la fábrica de bicicletas-, su hijo Cistiano estuvo más tiempo consolando a un emocionado Eddy Merckx que al revés. “Era un padre para mí, la persona más amable del mundo, el mejor, el más modesto, no encontraremos otro como él” dijo a los periodistas que se acercaron al belga.