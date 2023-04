Álex Márquez: "Vendrán cosas mejores que este podio"

Siempre a la sombra de su hermano, siempre discreto, siempre profesional, siempre dedicándose en cuerpo y alma a su trabajo, al entrenamiento, a tratar de ser mejor cada día. “Mi hermano es diesel, hay que tener paciencia con él, confianza, pero es buenísimo”, suele decir siempre Marc Márquez cuando le preguntan por Alex. Y el ‘hermanísimo’, que es uno de los pocos pilotos de la parrilla de MotoGP con dos títulos mundiales, ha demostrado, en sus dos primeras carreras con Ducati, con una buena moto, aunque sea la del pasado año, que es, en efecto, uno de los grandes campeones de la parrilla grande.

Alex, de 26 años y cuarto del Mundial de pilotos tras los grandes premios de Portugal y Argentina, es de los pocos pilotos que ha puntuado tanto en las dos carreras al ‘sprint’ como en los dos grandes premios auténticos. Y no solo eso, no, sino que, el pasado sábado, consiguió la ‘pole position’ en Termas de Río Hondo. “Yo sé quien soy y donde estoy. Sé que, tal vez, mi sitio real no es ser cuarto del Mundial, puede que sea estar entre el quinto y el octavo, pero hay que aprovechar los momentos que se presentan y, en ese sentido, todo me ha ido bien en estas dos primeras carreras”, comenta el pequeño de los Márquez antes de abandonar Argentina.

El lugar ideal

“Es evidente que con la moto que tengo, con el equipo que tengo, de la manera que estamos trabajando todos, muy unidos y en una misma dirección, me atrevo a decir que esto solo es el inicio de algo grande que puede llegar muy pronto, confío, de verdad, es que vengan cosas mejores que este primer podio", sigue explicando Alex, campeón de Moto3 (Honda, 2014) y Moto2 (2019, Kalex). “Hacía ya tres años, desde Aragón-2020, que no me subía al podio de MotoGP y me siento tremendamente feliz por haber conseguido esta tercera plaza”.

El pequeño de los Márquez asegura que hizo una carrera muy inteligente. “Tal y como estaba la pista, lloviendo, era muy fácil cometer un error. Lo he podido comprobar con mis propios ojos cuando ‘Pecco’, nada más pasarme, se ha caído a pocos metros de mí”.

Eso sí, Alex volvió a lamentar, como ya le ocurriera en Portimao (Portugal), también en la última vuelta, que el francés Johann Zarco (Ducati) le arrebatase la segunda plaza del podio. “En Portimao cometí un pequeño error pero aquí, en Argentina, Zarco venía como una bala. Es más, en la penúltima vuelta yo he hecho casi mi mejor giro para intentar evitar que me alcanzase y, aún así, me ha sacado casi un segundo así que, cuando lo he visto pegadito a mí, he pensado, Alex, el tercero puesto del podio es buenísimo y no me he resistido, no, porque era imposible, no tenía sentido”.

"Cuando tienes una buena moto, todo es más fácil. Pasas de pelear por el 12º o 13º lugar a luchar por el podio" Alex Márquez / Piloto del equipo Gresini Racing

Márquez recuerda que en este Mundial “con 37 puntos en juego cada fin de semana” será muy importante ser constante, regular y puntuar siempre. “Hoy (por ayer) hemos sumado 21 de los 37 puntos en juego y eso es un gran tesoro. Esos puntos demuestran que estamos en progresión constante y que, en efecto, reconociendo que aún me falta aprender a poner la moto aún más a punto y pilotarla como la pilotan ‘Pecco’ (Bagnaia), Johann (Zarco) o Marco (Bezzecchi), la verdad es que cada día me siento más cómodo sobre ella”.

Salir a ciegas

“Hubiese preferido, supongo que como la mayoría de nosotros, una carrera en seco porque es la mejor manera de tantearte, de saber dónde estás, cómo vas progresando y coger más información, pero hay que ser positivo”, siguió explican Márquez, que no ha podido probar su moto en el ‘warm-up’ (el entrenamiento del mismo domingo, previo a la carrera) porque si le ha pinchado el neumático trasero de su ‘Desmosedici’. “Salir un poco a ciegas y acabar en el podio es para estar orgullosos. Desde luego es bastante impensable para mi, increíble y, sí, lo hubiese firmado antes de llegar a Termas, terminar quinto el sábado, hacer la ‘pole’ y subirme al podio el domingo. Es un sueño”.

“Era, desde luego, un día de supervivencia, pues la pista estaba para pocas heroicidades, la verdad”, siguió contando Alex Márquez, que provocó la alegría del equipo Gresini Racing. Preguntado sobre la importancia de tener una buena moto, Márquez repitió que “cuando tienes una buena moto dejas de pelear por los puestos 12 y 13 y empiezas a pensar que puedes subirte al podio. La Ducati es una moto muy agradable, que se pilota fácil, que no te traiciona como la Honda y que te permite, por el moto que tiene, ganar mucho, mucho, en las rectas. Tu haces el mismo esfuerzo, dedicación y concentración, pero la moto te ayuda mucho más”.

Sobre el nuevo liderato de su compañero de marca, Marco Bezzecchi, que también pilota una ‘Desmosedici’ del 2022, Márquez no quiso hacer pronóstico alguno “pues, repito, este Mundial es un campeonato demasiado largo como para ponernos a pensar y comentar ahora lo que ocurrirá, pues solo llevamos dos fines de semana. Pero Marco ya acabó el año pasado con muy buenas sensaciones y excelentes actuaciones, es su segundo año consecutivo con esta moto y sabe muy bien cómo pilotarla y sacarle el mejor rendimiento”.