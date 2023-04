El Rápido de Bouzas ya es equipo de play off. Los jugadores entrenados por David de Dios certificaron ayer su presencia en la lucha por el ascenso, tras derrotar por la mínima a un Celta C Gran Peña, que tendrá que seguir peleando por acompañar a los aurinegros. Además, los boucenses continúan agrandando su leyenda en la temporada, al acumular diecisiete jornadas, de forma consecutiva, sin perder un partido.

El derbi vigués de la categoría tuvo un poco de todo. Un primer tiempo en donde el Rápido de Bouzas se mostró superior al filial céltico; y un segundo más igualado en donde los jugadores entrenados por Bajcetic tuvieron más posesión del balón.

El partido tardó muy poco tiempo en desequilibrarse. El Rápido, de salida, quería tener la posesión del balón, y en la tercera llegada al área del filial llegó el gol. Naveira le colocó un “caramelito” a Álex Rey, que en el segundo palo entrada desde atrás marcando el único tanto del encuentro.

Tan solo habían pasado cuatro minutos de juego, y mientras el Rápido tenía todo a su favor, el Celta C tenía que remar contracorriente. Fue el Rápido quien leyó mejor el partido en los minutos que restaban por llegar al final del primer tiempo. Como no podía ser de otra manera, el filial céltico trató de estirarse buscando llegar con un poco más de peligro. Sin embargo se encontró con un Rápido que estaba bien colocado, formando dos líneas de cuatro que se juntaban mucho, obligando a los célticos a jugar muy lejos del área. Tenían la posesión del balón, pero no conseguían encontrar un hueco por el que entrar, con lo que Brais Pereiro pasaban un primer tiempo sin demasiados apuros.

El Rápido trataba de aprovechar alguna contra para salir con velocidad y marcar un nuevo tanto que sentenciara el encuentro, pero los celestes mejoraron su trabajo defensivo, consiguiendo que César tampoco tuviera demasiado trabajo.

Poco a poco el partido se fue acercando al final del primer tiempo sin que ninguno de los dos equipos diera la sensación de que se podía mover el marcador.

Tras el paso por el vestuario, el partido se igualó. El Celta C Gran Peña adelantó líneas, pero volvía a encontrarse con un Rápido que tapaba bien los huecos. El balón circulaba de un lado al otro sin que ninguno de los dos equipos tuviera su control, por lo que el partido entró en una fase sin demasiada calidad.

Sin embargo era una situación peligrosa, ya que a pesar de la igualdad, cualquier circunstancia, o balón parado, podía cambiar el rumbo del partido. Una situación como la que se produjo a los nueve minutos de la reanudación, cuando Xian conectó un potente disparo desde la frontal del área, que obligó a Brais Pereiro a estirarse para evitar el tanto del empate.

Parecía que la ocasión de los celestes le daba vida al partido, pero la realidad fue otra. La igualdad seguía siendo la tónica del encuentro, y ninguno de los dos equipos conseguía llegar con peligro al área rival. De Dios y Bajcetic movieron el banquillo, pero no les valió de mucho para mover el partido.

A medida que pasaban los minutos, el encuentro perdía intensidad, y casi todo el juego se desarrollaban en el centro del campo, sin que Brais y César tuvieran que intervenir demasiado en el juego. A pesar de todo, la realidad era que para los jugadores del Rápido, la victoria tenía un valor extraordinario, ya que implicaba su clasificación para el play off, y mantener su magnífica racha, que ya acumula diecisiete jornadas consecutivas sin perder.

Para el Celta C, la situación era diferente, ya que el equipo se mantenía fuera de los puestos de play off, aunque con todas las opciones para conseguirla, a falta de tres jornadas para que finalice la fase regular del campeonato. Lo positivo, es que los jugadores entrenados por Bajcetic jugarán dos de los tres partidos en Barreiro, y de forma consecutiva, por lo que podrían llegar a la última jornada con los deberes hechos.

En los minutos finales, David de Dios realizó un triple cambio en el que le dio los primeros minutos al último refuerzo del equipo, Expósito, al que quiere que se integre en el equipo lo antes posible, pensando en el play off de ascenso de categoría. También tuvo sus primeros minutos Yago Pérez, que llevaba varias semanas en el dique seco. En Bouzas quieren prolongar el buen momento.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais; Naveira, Iago Martínez, Aram, Carlos Alonso (Yago_Pérez, minuto 74); Diz (Maceira, minuto 83), Armengol; Noel (Arango, minuto 61), Álex Rey, Torralbo (Expósito, minuto 83) y Cellerino (Pardavila, minuto 83).

Celta C Gran Peña: César; Pyai, Manu_Baltar, Samu, Xian (Penela, minuto 74); Manu_Fernández, Dela; Cantero (Tarensi, minuto 74), Martín, Fran y Rivera.

Gol: 1-0, minuto 4: Álex Rey.

Árbitro: Extremadura Hernández, auxiliado por Táboas Lagoa y Costal Rodal. Amonestó a Aram, Diz , Naveira y Carlos Alonso por el Rápido de Bouzas.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo municipal de Bouzas Baltasar Pujales, que registró una magnífica entrada.