Empate a nada entre el Langreo y el Coruxo en un duelo de máxima tensión en la zona peligrosa de la clasificación de la Segunda Federación. El Langreo recibía al Coruxo en uno de los encuentros más importantes de la temporada, pues el conjunto asturiano se encontraba a tan solo cuatro puntos del conjunto vigués, equipo que marca la salvación.

Por lo tanto, este era un duelo trascendental entre dos rivales directos en la lucha para evitar el descenso, prueba de ello fue el recibimiento por parte de la afición local a sus jugadores en la entrada al estadio, en donde se vieron incluso bengalas.

Ya en la previa del partido, el técnico local, Javi Vázquez, pedía el apoyo de la afición con el objetivo de sumar factores que jugaran a favor de su equipo en esta “final”. Por su parte, Jorge Otero, entrenador del Coruxo, apelaba a la concentración y a la claridad de ideas de los suyos para poder llevarse los tres puntos en campo ajeno.

Ambos conjuntos entraron fuertes en el partido, muy concentrados en medio de una tensión brutal que no permitía a nadie cometer un solo error. Durante la primera mitad, las ocasiones brillaron por su ausencia. Por parte de los locales, Andriu lo probó con un cabezazo que se marcharía alto en el minuto once. En el ecuador, Luis Sánchez tendría la más clara con un disparo que no encontraría portería por escasos centímetros.

El descanso sirvió para aclarar ideas, quedaba claro que un empate no beneficiaba para nada a los locales, por lo que debían salir a comerse el césped en el segundo tiempo. La reanudación demostró lo que venimos diciendo, un conjunto azul y rojo que adelantaba sus líneas en busca del tan ansiado gol que les volvería a meter en la terna.

En el minuto cincuenta, Bayo disparó desviado desde lejos. Cinco minutos después, Lavasamba mandaba un cabezazo cerquita de la madera. Las ocasiones llegaban, pero el buen hacer defensivo del Coruxo, que empezaba a notar las numerosas bajas, no permitía que sus rivales se acercasen con auténtico peligro.

Bayo lo intentó con un remate acrobático antes del sesenta, una chilena que también se fue desviada. Poveda sí que logró disparar entre los tres palos, pero se topó con un seguro Alberto en la portería viguesa. La partida de ajedrez entre los entrenadores parecía estar ganándola Jorge Otero, que cada vez que veía como Javi Vázquez hacía un movimiento, lo contrarrestaba con suma maestría.

Bayo se intentó poner al equipo a las espaldas en los minutos finales. Un robo suyo en el minuto setenta y dos, provocó la más clara del segundo tiempo, con un centro de Sandro rematado por Arzalluz que tampoco encontraría portería.

De hecho, Bayo fue el protagonista en el 84 en la última ocasión para su equipo, pero su disparo no salió como se esperaba.

Cabe destacar que los verdes habían llegado al encuentro bajo mínimos, con cinco bajas, las cuales habían sido suplidas por tres juveniles. Dos de ellos, Iván Caride y Yago Rodríguez, saltaron al campo y demostraron el trabajo bien realizado desde la cantera a la hora de sacar talento y, sobre todo, jugadores con mucha casta.

El punto beneficia más al Coruxo, que mantiene la distancia con uno de sus principales perseguidores y se asegura seguir fuera de los puestos de descenso por una jornada más.

El próximo domingo, los jugadores entrenados por Jorge Otero y Javier Maté volverán a jugar el próximo domingo en su campo de O Vao, ante un Zamora que apura al máximo sus opciones de meterse en el play off de ascenso. Un partido complicado pero fundamental para los vigueses, que no quieren llegar al final de temporada en apuros.

Ficha técnica

Langreo: Adrián Torre, Nacho López, Gonzalo, Keko Hevia, Juanpe, Luis Sanchez (Jandro, minuto 66′), Poveda (Queijeiro, minuto 78′), Lavasama, Mikel Arzalluz (David, minuto 78), Chus Ruiz y Bayo.

Coruxo: Alberto;_Antón, Antonini, Lucas, Andriu, Gandoy, Pitu, Añón (Caride, minuto 71), Aitor Aspas, Chiqui (Guido, minuto 84) y Luismi (Yago, minuto 71).

Árbitro: Cueto Amigo. Castilla y León. Amonestó a los vigueses Pitu y Gandoy.

Incidencias: encuentro disputado en el Nuevo Ganzábal ante unos 1000 espectadores.