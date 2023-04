El Mecalia Atlético Guardés selló la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola un año más y volverá a competir en la élite el curso que viene, tal y como viene haciendo desde que ascendió en 2012. Los consiguió gracias a una victoria en A Sangriña frente al Zubileta Evolution Zuazo que, combinada con la derrota de Gijón en Elche, certifica de forma matemática su presencia en el play-off por el título. Era el objetivo mínimo del curso y ya está cumplido. Ahora solo queda volar porque quedan cosas muy bonitas por las que pelear.

El Guardés cimentó esta victoria en una notable recuperación de sensaciones. El esfuerzo de las últimas semanas pasó factura contra Rocasa el pasado miércoles. Sin embargo, pese a la derrota, el grupo supo recomponerse, conjurarse y volver a su nivel contra la escuadra de Barakaldo. Defensa de alto nivel y ataques bien elaborados para facturar una gran primera parte, que empezó con un parcial de 3-0.

Pero el arreón definitivo llegó en el ecuador de ese primer acto. El equipo miñoto pisó a fondo el acelerador y se escapó hasta los 16 goles. Como un martillo. Con Daniela Moreno especialmente acertada desde la esquina derecha, todo el equipo colaboró en la faceta anotadora, mientras Descalzo y Silva blindaban el centro del 6:0. Así resolvió el Guardés el choque en el primer acto (16-7).

Quedaba la segunda parte y era importante no sufrir distracciones. Un exceso de relajación ha dado al traste con ventajas similares muchas veces. Pero el conjunto miñoto no bajó el pistón. Mantuvo el ritmo, con Carla Gómez aportando tanto en ataque como en defensa. Zuazo mejoró claramente sus prestaciones y apretó, pero no fue suficiente para inquietar a un equipo local que cerró la victoria y su continuidad en la élite.

Ahora, tras el séptimo partido en tres semanas, llega un periodo de descanso muy necesitado para la plantilla, a excepción de Marisol Carratú, que se concentra en Málaga con la selección argentina; y las portuguesas Patrícia Lima, Sandra Santiago y Carolina Silva, que pelearán con su equipo nacional por clasificarse para el Mundial en el play-off contra Rumanía. A la vuelta del parón, el Guardés terminará la Liga regular contra Costa del Sol Málaga y ahí definirá su puesto final de cara al play-off por el título.

Ficha técnica

Mecalia Atlético Guardés (16+12): Marisol Carratú (p.); África Sempere (1), Sandra Santiago (5), Nazaret Calzado (2), Carolina Silva, Pauli Fernández (4), Míriam Sempere (p.), Cris Cifuentes (3), Patrícia Lima (1), Estefanía Descalzo, Celia López (1), Elena Amores (2), Carla Gómez (5), María Sancha (1), Daniela Moreno (3) y Aroa Fernández.

Zubileta Evolution Zuazo (7+14): Meriem Ezbida (p.); Estibaliz Velasco, Andrea Zaldua, Alba Sánchez (1), Ari González, Isabel Fernández-Agustí (5), Estitxu Berasategui (1), Garoa Sarrionandia (1), Paula Molano, Sara Molés (1), Nerea Gil (2), Ana Valero (2), Naia Puigbó, Maddi Bengoetxea (1), Izei Permach (1) y Mada Fernández-Agustí (7).

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 4-3, 9-4, 9-5, 14-6, 16-7 (descanso); 18-7, 19-11, 20-13, 22-16, 26-18, 25-21 (final).

Árbitros: Oriol Álvarez y Raúl Escoda. Excluyeron con dos minutos a la local Carolina Silva y a las visitantes Nerea Gil, Naia Puigbó e Izei Permach.

Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en el Pabellón de A Sangriña.