Se baja el telón de la fase regular de la Liga Femenina Challenge, con la disputa, esta tarde, de la penúltima jornada. Para el Celta Zorka Recalvi será en el pabellón de Navia ante el Canoe, jugándose todos los partidos a la misma hora, a las siete de la tarde.

La entrenadora viguesa afirmaba ayer que “estamos pensando en el playoff, por supuesto. Al final es el objetivo de la temporada. Lo que pasa es que a veces, con un equipo joven, centrarse tanto en dos partidos puede ser muy peligroso a nivel de control emocional. Pero estamos intentando competir bien, mejorar en los partidos, mejorar en los entrenamientos y llegar de la mejor manera posible a esos dos encuentros. Pero como aún no conocemos rival, pues nada, seguimos preparando el partido de este fin de semana contra Canoe”.

El cuadro madrileño llega al Pabellón de Navia con opciones de meterse en ese ansiado play off. No depende de ellas, ya que no pueden fallar, y que lo hagan Estepona, Al-Qázeres o Ardoi, que entre ellos se juegan esas dos últimas plazas para el play off. Una guerra a la que el cuadro vigués mira de reojo, ya que de mantener la plaza que ocupa en estos momentos, se cruzaría en el play off con el sexto clasificado, y es una plaza que todavía está pendiente por adjudicar, y que ahora ocupa Paterna.

Sobre el cuadro madrileño, la entrenadora del conjunto vigués apuntó que “es un equipo muy diferente, porque juega prácticamente sin un pívot grande. Solo tiene a Baeza, pero el resto son falsos pivotes, que yo llamo, porque tienen muy buena mano, juegan abiertos, y lo hacen a la contra. Esa movilidad nos dificulta tener una referencia interior, una más grande que defender. Y para nosotros, eso es un poco difícil. A ver si somos capaces de seguir mejorando nuestra defensa. El otro día, fuimos capaces de ser un poco mejores”.

A pesar de que todavía no ha finalizado la fase regular, ya comienza a hablarse de la fase de ascenso. Lo primero es conocer la ciudad en donde se jugará la fase final. La Federación todavía no ha dicho palabra, pero de momento ha tres ciudades que ya han manifestado su interés por organizar el torneo, Zamora, Badalona y Vigo. La decisión se tomará a finales de este mes, cuando se conozcan de forma definitiva los cuatro equipos que lucharán por la última plaza de ascenso.