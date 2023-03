El Celta Zorka Recalvi se pone esta tarde (18.30, Navia) al día en la clasificación general al disputar el partido que tiene pendiente ante el ISB, correspondiente a la 22º jornada y que debería haberse jugado a comienzos de marzo. Un partido importante para el equipo entrenado por Cristina Cantero, que necesita recuperar las sensaciones tras las últimas dos derrotas.Se decidieron en el último instante, pero han apartado a las célticas de pelear por la segunda plaza. La detenta el Zamora, con Ferrol ya campeón y ascendido de manera directa.

Lo importante es que este toque de atención llega con tiempo suficiente. Con la clasificación para el play off en el bolsillo (lo juegan del segundo al noveno) y con el factor cancha asegurado en la eliminatoria previa (nunca caerán por debajo de la quinta posición), las viguesas se juegan en las tres últimas jornadas de liga regular el rival en la eliminatoria previa. Alcobendas y Joventut son los equipos que se quedarían a una victoria en caso de ganar esta tarde.El club vigués espera superar el cruce y ha pedido organizar la final a cuatro que decidirá la segunda plaza de ascenso. El ISB, por su parte, llega obligado a sumar para no pasar apuros. Mantienen una victoria de ventaja sobre los puestos de descenso.

El Celta Zorka Recalvi no ha conseguido mantener una línea regular en las últimas citas. Si el equipo no defiende con la máxima intensidad, va a tener problemas. En ocasiones ese rigor no aparece hasta el último cuarto. Es lo que más le molesta a la entrenadora céltica.

La atención está puesta en Doniyah Cliney, que el sábado abandonó el partido ante el Adareva lesionada. Cristina Cantero no va a arriesgar lo más mínimo con una jugadora esencial en sus esquemas, especialmente por su capacidad de anotación. Así, si la alero estadounidense no está esta tarde, el resto de jugadoras deberá echar el resto para suplirla y que su ausencia no se note.