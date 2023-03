Nadie duda de que el gol es la salsa del fútbol, pero para el Coruxo, el gol de ayer fue el de la vida. Y es que el tanto de Pitu, a siete minutos para la conclusión del encuentro, le dio un giro radical a la clasificación, manteniendo a los vigueses fuera del puesto de play out, con tres puntos de ventaja más el golaverage sobre el conjunto ourensano, que es quien ocupa esa posición. Los ourensanos desperdiciaron un dudoso penalti en el descuentro para ganar pero Palmás mandó el balón fuera.

El derbi entre vigueses y ourensanos no fue bueno. Era evidente que los dos equipos se jugaban mucho, y esa situación se trasladó al terreno de juego. Los vigueses, además, comenzaron con problemas, ya que a los diez minutos, Johan debió abandonar el terreno de juego lesionado. El lateral corría la banda para taponar un balón, cuando notó un pinchazo en el muslo, y no pudo continuar. El cambio obligó, además, a cambiar el plan, ya que Antón tuvo que colocarse como lateral, ante la ausencia de Marcos, entrando Focareta como medio centro ofensivo.

El Coruxo quería llevar el peso del partido, pero no encontraba argumentos para superar a una defensa ourensana bien colocada, que además salía con criterio a la contra. Los dos guardametas eran meros espectadores de un encuentro flojo, pero en la recta final del primer tiempo, todo cambio.

Amin encontró una autopista por la que entrar en el área viguesa, recibiendo un empujón que lo desestabilizó, llevando al colegiado del encuentro a señalar el punto de penalti. Alberto estuvo a punto de detener el lanzamiento de Gabri Palmás, pero el balón entró y los ourensanos se ponían por delante en el marcador.

La situación se antojaba complicada, ya que los problemas de gol de los vigueses se acentuaban con la ausencia de Youssef, lo que obligó a Maté y a Otero a echar mano de dos jugadores del equipo de División de Honor Juvenil, Ray y Caride, que este fin de semana no tenían competición. Quedaba mucho tiempo por delante, y no era cuestión de cargar de responsabilidad a ambos jugadores con tanto por jugar.

El Ourense CF se encontraba cómodo sobre el terreno de juego. El equipo tenía atenazado a los vigueses, provocando que perdieran numerosos balones, fruto de la frustración por la situación que estaba viviendo el equipo. Los entrenadores vigueses no tardaron mucho tiempo en mover ficha. En la segunda ventana de cambios, hizo debutar al juvenil Caride, en sustitución de Luismi, y quisieron meterle más velocidad a la banda con la entrada de Bugarín.

Pero los resultados seguían sin ser los apetecidos. Varios balones sin destinatario eran el mejor ejemplo de la frustración viguesa. Mientras, los ourensanos seguían cómodos, y confiaban todo a una contra para tratar de sentenciar el encuentro.

Los vigueses se encomendaban a una jugada a balón parado o a una aislada, y esta llegó a siete minutos para la conclusión, cuando Chiqui metió un balón al segundo palo y Pitu, de cabeza, remató de cabeza al otro palo, subiendo la igualada al marcador. Sin lugar a dudas, era lo mejor que le había pasado a los vigueses en toda la tarde.

El equipo se fue arriba buscando el tanto de la victoria, y el partido se rompió. Tanto fuer así, que en el tiempo añadido, el balón rebotó en el brazo de Focareta, con lo que el colegiado señaló el punto de penalti. Gabri Palmás volvió a ser el encargado de lanzarlo, pero quiso ajustar tanto, de nuevo, su disparo al palo, que el esférico salió fuera. Un empate que, al final de cuentas, le valió mucho más a un Coruxo que estuvo muerto.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan (Focareta, minuto 12), Andriu, Lucas, Aitor Aspas; Gandoy (Rai, minuto 87), Antón; Añón (Bugarín, minuto 56), Pitu, Chiqui (Guido, minuto 87) y Luismi (Caride, minuto 56).

Ourense CF: Marqueta; Manu, Ebuka, Nacho_Fariña, Isra Pérez; Jerín, Manu Rodríguez; Tiago (Christian Molina, minuto 87), Amin (Dani Portela, minuto 79), Gabri Palmás y Salas (Hugo Sáez, minuto 71).

Goles: 0-1, minuto 38: Gabri Palmás, de penalti. 1-1, minuto 83: Pitu.

Árbitro: Rodríguez García, auxiliado por Valdés Díaz y García Lesta. Amonestó a Lucas, Focareta, Andriu y Añón por el Coruxo.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

Otero: “Podemos reconocer que fue un empate justo”

Jorge Otero, entrenador del Coruxo, reconocía en sala de prensa que “el Ourense no sorprendió con esa línea de tres atrás que no contábamos con ella. No tuvimos el balón, nos costaba enlazar y no fuimos rápidos en las transiciones. Ellos replegaban muy bien, y es muy difícil atacar a un equipo cuando está en bloque bajo. Nos costó, y si a eso le unimos que no tuvimos el día con el balón, podemos reconocer que fue un empate justo”. Las urgencias en la clasificación también fueron importantes para el equipo vigués. “Es una situación”, apuntó Otero, “que al futbolista siempre le pesa, y eso provoca que no esté en su mejor momento. Ahora hay que trabajar, sumar, y tratar de corregir los errores que tuvimos trabajando duro para ir el próximo fin de semana a Langreo a sumar los tres puntos en juego, y tomar un poco de aire en la clasificación”.