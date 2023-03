“No conocía la ruta pero sí sabía que estaba un clima bastante presto”, explica Manuel sobre su enfoque de la carrera. “Me dejé guiar por los entrenamientos que llevo, por mis sensaciones. Trataba de mantener el paso. Salió bien”.

Jesús Fernández y Celso Comesaña también se destacaron pronto del grueso de corredores, al poco de abandonar la salida en Nigrán. Pero no pudieron inquietar a Manuel. Llegaron a 40 segundos y un minuto, respectivamente. El ganador niega cualquier táctica. Su pulso se dimirió en progresión. A Fernández le sacaba 7 segundos en el kilómetro 2,9 y 13 en el 7,4. “Al principio salimos todos juntos pero no veía hacia atrás, seguía y seguía. Sí me guiaba un poco cuando pasaba y aplaudían a los que venían detrás. Calculaba el aplauso en segundos”, revela.

“Me gusta hacer más maratón o medio. Ahora estoy con carreras más cortas, de 10 km, para preparar el maratón de Valencia a final de año. El mes que viene espero ir a Porriño”, anuncia Manuel, que practicó fútbol de niño y se mudó al atletismo en 2011. En 2019 afrontó un nuevo traslado, más doloroso en este caso. “Vinimos de Venezuela por la situación allá”, aclara. En Galicia le aguardaba otro hogar y nuevas carreteras por las que transitar.

Las dos fotos de Estefanía

Estefanía González viajó a Nigrán por segunda vez desde su Puebla de Sanabria natal. “Me gustó mucho el año pasado y este año he repetido. No me esperaba quedar primera”, aseguraba. De hecho, con las primeras mujeres de la MiniBay incrustadas entre hombres, ni siquiera estaba segura de encabezar la prueba. –Vas primera –le gritaban desde las aceras. “Yo no me lo creía. No tenía referencias. No miro para atrás. Si me ganan, no es mi objetivo. Mi objetivo es pasarlo bien, acabarlo ante todo y lo he conseguido”, destaca. Le ayudó un compañero “a tirar hasta el último momento” en unos kilómetros dificultados por el viento. “Pero ir por la playa es una maravilla y toda la gente animando te van llevando todo el rato”. Aunque superó a Purificación Anegas en 17 segundos, corría en consecuencia contra sí misma y en esa batalla llegó desfondada, casi vomitando, sin poder celebrarlo en meta: “He llegado fatal, la verdad. Vengo de una lesión, de un mes sin correr. Pensé que no iba a llegar y al final he llegado al límite. Iba a coger la cinta del final y no he podido. Me ha dado mucha rabia”. Porque ha sido su primera victoria, de cierto nivel al menos. De ahí la pena por esas “condiciones un poco lamentables” que afearon la foto. Se la pudieron repetir, ya recompuesta y feliz.