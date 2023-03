La fecha escogida de Bob Moncur

Hace semanas el rostro de Bobby Moncur volvió a hacerse familiar para los aficionados del Newcastle. Las “urracas” iban a disputar la final de la Copa de la Liga ante el Manchester United y algunos medios de comunicación fueron en busca del último capitán que levantó un trofeo para el conjunto del norte de Inglaterra. Sucedió en la Copa de Ferias (lo que con el tiempo y mejor organización sería la Copa de la UEFA) de 1969, hace ya cincuenta y cuatro años. Moncur no podía imaginar en aquel momento que la espera iba a ser tan larga y daba por hecho que alguien más volvería a tener ese privilegio antes de que él muriese, pero ahora ya no está tan convencido de eso. Su apuesta era que Alan Shearer sería el siguiente en el Newcastle de los años noventa, pero aquel equipo aunque rozó varias veces la gloria siempre se quedó a las puertas.

Este central escocés tiene una historia curiosa en torno a la Copa de Ferias de 1969. Jugó para el conjunto blanquinegro un total de trescientos partidos a lo largo de trece temporadas y solo anotó tres goles. Pues esos tres tantos llegaron en aquella final de 1969. “Me estaba reservando para el mejor momento” bromea cuando le preguntan por esa curiosa circunstancia.

Poco podía imaginar Moncur aquello cuando se aficionó al fútbol en Muirton Park, el estadio donde su padre (aprovechando su condición de policía) le colaba en los partidos que disputaba el St Johnstone, el equipo de Perth, la ciudad escocesa en la que pasó los primeros diez años de su vida. Luego la familia se trasladó a Kirkliston, donde su padre se dedicaba sobre todo a evitar la pesca furtiva. Bob Moncur le acompañaba en muchas ocasiones y allí aprendió muchos de los métodos ilegales que algunos utilizaban para obligar a los salmones a salir a la superficie como arrojar cianuro al agua de los ríos. Compatibilizaba las “excursiones” con su padre con el colegio y el fútbol que no tardó en ocupar buena parte de su tiempo. Creció rápido y fuerte lo que comenzó a llamar la atención de los rastreadores de importantes clubes. Resulta llamativo que pusiesen más interés en aquel momento los principales conjuntos ingleses que los de la vecina Glasgow donde Celtic o Rangers hubiesen aceptado de buen grado a un aspirante a central con sus posibilidades. La cuestión es que con apenas dieciséis años aceptó la propuesta para formar parte de la cantera del Newcastle, ciudad casi fronteriza con Escocia a poco más de hora y media por carretera de su casa. Era la decisión menos traumática desde el punto de vista familiar.

El Newcastle, que estaba en aquel momento en Segunda División, contrata en 1962 como entrenador a Joe Harvey, una antigua leyenda de las “urracas”, extremo rápido, carácter duro, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Todo un personaje que promete a su llegada subir al equipo en un plazo máximo de dos temporadas. De lo contrario renunciaría al cargo. Tardó tres, pero nadie se lo tuvo nunca en cuenta. Para lograrlo armó un equipo más o menos sólido al que en 1963, en su segunda temporada, incluyó en el centro de la defensa a Bobby Moncur que hizo su estreno como futbolista del Newcastle frente al Luton con dieciocho años recién cumplidos. Como es lógico le costó consolidarse en el puesto porque esa posición en un fútbol como aquel exigía tener arrestos para plantarle cara a delanteros capaces de cabecear una roca. Su crecimiento fue una de las razones que impulsaron al Newcastle al ascenso a la máxima categoría en 1965. En ese momento el equipo contrató a otro central escocés para que formase pareja con él: John McNamee. No tenía mucho que ver con Moncur con lo que congeniaron de inmediato dentro y fuera del campo. El ex del Celtic de Glasgow y del Hibernian era una verdadera fiera. Mientras Moncur era el central “limpio” que conducía, anticipaba y robaba con elegancia, McNamee era el salvaje que recurría siempre a métodos más expeditivos para solucionar los problemas. Solía decir Moncur que “las patadas más grandes que he recibido en el fútbol han sido de McNamee”. Tal era su ansia que en ocasiones se llevaba por delante a su compañero de posición. La cuestión es que aquel grupo funcionó, en gran medida gracias al importante núcleo de jugadores escoceses (un clásico en el Newcastle por la proximidad geográfica con el país del cardo) que se reunieron allí. Además de Moncur y McNamee estaban el veterano e irascible Jim Scott, el extremo Jackie Sinclair o el delantero Tommy Gibb. Fueron días felices en St James Park en los que el equipo rindió a buen nivel, dando pequeños pasos siempre hacia delante y que acabó por coronarse en primavera de 1969.

El equipo blanquinegro jugó el torneo pese a quedar décimo en Inglaterra

El Newcastle se aventuró por primera vez a Europa en 1968 meses después de finalizar décimo en su Liga. La Copa de Ferias la jugaban cuatro equipos ingleses pero le favoreció que el United (segundo) repetía en la Copa de Europa como último campeón, que el West Bromwich (sexto) jugaba la Recopa como campeón de Copa y que Everton, Arsenal y Tottenham renunciaron a disputar la tercera competición de Europa. Y por ahí metió la cabeza el Newcastle que se vio en un torneo donde había un importante nivel. Además de Liverpool, Chelsea o Leeds estaban el Glasgow Rangers, el Sporting de Lisboa, el Feyenoord (que poco después sería campeón de Europa), la Juventus, el Hamburgo, el Nápoles, el Atlético de Madrid…

El torneo le reservó un hueso para su arranque, el Feyenoord, al que arrollaron en St James Park por 4-0 en uno de los mejores partidos de aquel tiempo haciendo intrascendente la derrota por 2-0 en la vuelta. Esa eliminatoria Moncur no la jugó al estar lesionado y la siguió en la grada con los aficionados. A continuación llegó el duelo ante el Sporting de Lisboa en el que el entrenador Harvey dio muestras de su “peculiar” estilo. Se supone que viajó dos veces a Lisboa a ver a su rival y regresó sin apenas información sobre el equipo. “Pero jefe” le dijeron en el vestuario, “¿estuvo en sus partidos?”. Su respuesta fue antológica: “Un taxista me contó que su delantero es rápido y un camarero que su portero falla en los centros laterales”. Pero el Newcastle salió adelante gracias a un empate en Portugal y una victoria por la mínima en la vuelta. Después superaron en un duelo muy igualado al Zaragoza (valieron los goles marcados fuera de casa) y llegó entonces la semifinal contra el Glasgow Rangers que es uno de los grandes acontecimientos en la historia de St James Park. Por la importancia del partido (habían empatado 0-0 en la ida) y por los incidentes provocados por los hinchas escoceses, desplazados en masa a Newcastle, y que provocaron multitud de incidentes. Hubo espectadores que saltaron al campo, lanzamiento de botellas, peleas…un desastre que hizo que el Rangers presentase una disculpa oficial por lo sucedido. En el campo el Newcastle fue superior y se clasificó para la final en la que se mediría al UjPest Dozsa húngaro. El gran momento de Bobby Moncur.

“Deberían darse prisa. Pronto ya no habrá nadie a quien preguntar”

No era un rival sencillo el magiar. El 29 de mayo, en St James, el Newcastle no era capaz de doblegar a UjPest Dozsa, que no parecía estar impresionado por el rugido de los más de sesenta mil espectadores que llenaban a rebosar el estadio. Pasaba la hora de partido cuando en una jugada a balón parado apareció Moncur para conectar un gran remate para abrir el marcador. Un acontecimiento al tratarse del primer gol que anotaba desde que en 1963 le dieron la alternativa. Pero no se quedó ahí porque diez minutos después repitió y Scott puso la rúbrica a la noche con un 3-0 que parecía inapelable. Pero no fue así porque en la vuelta los húngaros arrollaron al Newcastle en el primer tiempo y la sombra de la remontada rondaba el vestuario. 2-0 que podían haber sido más. Otro de esos momentos del entrenador Harvey. Los futbolistas esperaban consejos, soluciones, pero el entrenador llegó a la caseta y dio una sorprendente receta: “Solo tenéis que marcar uno. Cuando lo hagáis se caerán como un castillo de naipes”. Y se fue dejando a los jugadores aún más perdidos. La cuestión es que dos minutos después Moncur subió a rematar un saque de esquina y encontró el gol (el tercero de aquella final) y efectivamente el UjPest Dozsa se rompió en mil pedazos. El Newcastle acabó ganando el partido 2-3 y conquistando su primer título europeo. Imaginaban que aquello no tendría mucha repercusión pero al día siguiente, un jueves, una multitud se echó a la calle para acompañarlos desde el aeropuerto hasta el estadio. Han pasado 54 años desde entonces y el Newcastle, hoy en manos de los árabes, sigue soñando con un paseo triunfal. Bobby Moncur no volvió a marcar otro gol en su carrera. Jugó trece años en el Newcastle pero se reservó solo para aquella final. El capitán, que ha salido adelante tras pelear dos veces con el cáncer, es el único jugador vivo de aquel equipo y cuando le preguntan como último futbolista en levantar un trofeo para las “urracas” siempre recuerda lo mismo: “Deberían darse prisa. Pronto ya no habrá nadie a quien preguntar”.