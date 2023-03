Carreras como la Vig-Bay mezclan lo previsto y lo imprevisto; lo planificado y lo aleatorio; lo entrenado mil veces, con las cuentas del reloj, y los mil detalles del día, de lo personal a lo meteorológico. Pocas victorias se han decantado tanto hacia lo aritmético como la de Alice Finot, ganadora desde que se inscribió. “Para mí Alice ya no es una rival. Va por cuenta propia. No intenté seguirla ni un paso, sino hacer mi carrera. Mi objetivo era intentar quedar segunda”, admitía Sandra Mosquera. Para ella, que conquistó la Vig-Bay en 2018, esa segunda plaza supo realmente a miel.

Llegó Finot con paso poderoso y a la vez elegante. No existe en ella atisbo de suficiencia. La francesa, ponteareana y céltica de adopción, marcó el 22º mejor tiempo general. Solo 21 hombres la superaron aunque ella, en realidad, solo pretendía rodarse. “Hice una buena temporada de pista cubierta. Descansé una semana por las piernas, la mente. He retomado mi rutina habitual de entrenamiento esta semana. Como me gusta mucho correr esta carrera, mi entrenador aceptó que fuese parte del entrenamiento, como una salida larga”.

En esas cabalgadas, sobre todo por los paisajes de Ponteareas, se marca ritmos “de 3.45 o 4.00” por kilómetro. “Pensaba correr en 1.18 o 1.20 y que sería suficiente para ganarla. Pero al final me emocioné, salí con los chicos adelante, me encontraba muy cómoda y dejé que las piernas hiciesen lo que les diese la gana. Es la forma que me gusta correr. Cuando salgo a rodar por el monte, por el río, salgo igual, a las sensaciones”. Sus piernas decidieron que 1.15: “Sufrí en los últimos tres kilómetros, pero tampoco quería bajar mucho el ritmo. Quería hacer una carrera decente. Buen entrenamiento validado. A ver qué me espera la semana que viene”.

“No me esperaba nada. El tiempo, sin buscarlo, está muy bien. Lo disfruté. Demuestra que entrenando estoy bien. Las competiciones que llegan son muy alentadoras. Si me salvo de lesiones, voy a disfrutar este verano otra vez. Ojalá”, anhela.

El “gran objetivo” de la olímpica y subcampeona europea de 3.000 obstáculos es esa prueba en el Mundial de Budapest, en la última semana de agosto. En el proceso que debe conducirla allí figuran competiciones y concentraciónes. La Vig-Bay “confirma la buena base de fondo que hicimos en invierno. En tres semanas me voy a Sudáfrica a trabajar un poco en altitud, con calor, para hacer entrenamientos de calidad. A la vuelta buscaré la mínima al principio de la temporada”.

A Sandra Mosquera, en época de Reconquista, la acompañaron dos francesas en el podio. Otra céltica, Zoé Cardin, también seduce al atletismo popular, que no entiende de fronteras. Y al final siempre es uno mismo el principal adversario. “Salí para hacer un 1.20; lo hice más o menos. Estoy contenta”, proclama Mosquera. “Ya conocía el circuito pero cada vez que corres aquí es una nueva experiencia. Iba con un poco de miedo”.

“Bajas de Monte Lourido y ya parece que estás aquí, pero son 5 kilómetros que se hacen eternos”, explicó la viguesa. “Es lo peor. Cuando ves a toda la gente y el arco, sientes alivio. Es muy bonito entrar aquí y ver todo el paso lleno de gente animando”.