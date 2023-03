Beluso y Valladares firman tablas

Cultural Deportiva Beluso y Valladares firmaron tablas (0-0) en un duelo igualado y con alternativas y en el que ninguno fue capaz de aprovechar las escasas ocasiones que hubo. Los locales llegaron al choque con la defensa muy mermada por las ausencias de Dapiga y Mape, que obligaron a Serafín Pérez a retrasar a Álex Fernández y a confiar en un tocado Raúl.

Los visitantes, por su parte, se plantaban en As Laxes en excelente dinámica de resultados, con una sola derrota en once encuentros. Y para ellos fueron las principales aproximaciones en un equilibrado primer tiempo, con varias acciones por banda que no encontraron rematador. Los buenenses tuvieron la suya en un remate con el pecho de Hugo que rozó la escuadra.

En la reanudación el Beluso dispuso de la mejor ocasión en un mano a mano de Hugo desbaratado por Diego Pérez, y un par de buenas acciones de Rocha. Sin embargo la gasolina se le fue agotando a los locales ante un Valladares revitalizado con los cambios que apretó en la recta final, en la que Íker salvó un remate y en la que incluso reclamaron un posible penalti en área local.

Ficha técnica: