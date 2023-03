Se le ha hecho larga la espera al Valinox Novás de esta fase de ascenso a Asobal. Estas tres semanas han sido como un invierno para ellos y ayer, en el ilusionante estreno ante su entregada afición, ofrecieron una de sus peores versiones como si les pesase en exceso la responsabilidad o la falta de rodaje. Una derrota con la que pierden parte de la ventaja que les concedían los diez puntos con los que arrancaban esta fase y que confirman lo mucho que habrá que remar en este tramo de competición ante rivales de enorme calado. Uno de ellos es este Málaga que mostró recursos en ataque, una defensa 6-0 ejemplar y un portero iluminado (el gallego Jorge Villamarín) para llevarse una victoria muy contundente y que tiene una importancia especial además por los previsibles dobles o triples empates finales.

No tardó el Novás en dar muestras preocupantes frente a una defensa muy firme, que apenas concedía opciones cómodas de lanzamiento. El equipo de Samuel Trives no encontró en toda la tarde a nadie en seis metros. Apenas anotó desde el pivote o desde los extremos. Manu Martínez fue su principal argumento ofensivo en esos primeros minutos. En el otro área Consuegra movió con agilidad su ataque y el brazo de Soler y de Leonel no tardaron en abrir las primeras diferencias (5-8 a los quince minutos). Fue el primer momento delicado del Novás que se vio demasiado pronto cinco goles por debajo en el narcado (5-10). En ese momento Trives cambió la defensa y buscó otras opciones para cambiar la dinámica del partido. Funcionó de salida porque se situaron a dos goles (10-12) gracias a una mayor implicación defensiva sobre todo. El gol en el último segundo del primer tiempo y el del arranque del segundo volvieron a estirar la diferencia a favor de los andaluces.

Pero el arranque enérgico del Novás volvió a permitirles acercarse en el marcador (12-14) y avivar el fuego en su pabellón. Pero no fue suficiente. En el afán por recortar diferencias llegaron la precipitación, los errores en el pase, los fallos en el lanzamiento y más paradas de Villamarín. El Málaga advirtió la debilidad anímina de los gallegos y apretó consciente de que llegaba el momento de darle el golpe de gracia. Y así fue. El Novás entró en barrena incapaz de levantarse y la diferencia empezó a estirarse hasta el infinito. Una derrota doble teniendo en cuenta su contundencia, pero ayer el equipo de O Rosal no estaba para mucho más.

Ficha técnica

valinox novás: Lloria, Alejandro Dorado, Yago Santomé (2), Iago Flores (1), Paulo Dacosta, Germán Hermida (2), José Leiras, Natan Moreno, Andrés Sánchez, Miguel Trigo, Manu Martínez (5), Héctor Gil, Dusan Trifkovic (3), Pablo Castro (2), Oriol Teixidor (2).

Trops Málaga: Jorge Villamarín, Leonel (5), Pablo Fernández, Cabrera, Consuegra (5), Corning (1), Jesús Melgar (2), Pablo Soler (6), Luis Castro (3), Palomeque, Juan Agustín, Rodrigues (3), Alberto Castro (3).

Parciales: 1-1, 3-4, 5-8, 7-11, 7-12, 10-13, descanso, 12-15, 14-18, 15-19, 16-21, 16-25, 17-28, final.

Árbitro: Roland Sánchez y Josep Millan. Excluyeron a Yago Santomé (2) y Manu Martínez por el Novás y a Lus Castro y Alberto Castro por el Trops Málaga.

Incidencias: Primera jornada de la fase de ascenso a Liga Asobal disputado en el pabellón de O Rosal. Lleno absoluto.