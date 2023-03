El gallego Jorge Prado (Gas Gas) logró este sábado la ‘pole position’ para el Gran Premio de Cerdeña (Italia), segunda cita del Mundial de motocross MXGP, lo que le permite afianzarse en el liderato del campeonato.

Como ya hizo en la carrera inaugural, en Argentina, el piloto lucense fue el mejor en las clasificatorias, esta vez en el circuito de Riola Sardo, y sumó 10 puntos que le asientan en la primera posición de la general, en la que aventaja en 7 a su compatriota Rubén Fernández (Honda), sexto este sábado, y en 10 al francés Romain Febvre (Kawasaki), quinto.

Prado dominó la jornada con mano firme. Fue el más rápido en los entrenamientos cronometrados con más de un segundo sobre sus rivales y después exhibió su superioridad durante la manga clasificatoria, que lideró de principio a fin. Acabó por delante de dos neerlandeses: Glenn Coldenhoff (Yamaha) y Jeffrey Herlings (KTM).

“Ha sido un día redondo. Desde el principio me he encontrado muy a gusto en la pista y he podido completar una manga perfecta para salir bien mañana y aumentar algo la ventaja en la general”, dijo Prado en declaraciones que difunde su equipo.

El vigués Rubén Fernández estuvo a punto de poner la guinda a un nuevo día histórico para el motocross español, pero se fue por los suelos cuando peleaba por la segunda posición y tuvo que conformarse con el sexto puesto.

En la primera carrera del Mundial femenino, la española Daniela Guillén logró la segunda plaza en la primera manga por detrás de otra gran promesa, la neerlandesa Lotte Van Drunen. y por delante de las mujeres que han dominado las últimas temporadas. Gabriela Seisdedos, a pesar de una lesión en una mano, fue decimonovena.

En la clase de MX2, el belga Jago Geerts volvió a ganar una clasificatoria. David Braceras fue duodécimo y Oriol Oliver, decimocuarto.

El domingo se celebran la segunda manga de la categoría femenina y las dos del Mundial masculino.