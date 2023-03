Nadie hubera imaginado hace meses la tarde que espera hoy al Club Vigo. El equipo de Pablo Parga, tras una temporada sobresaliente, busca en Coia la clasificación para la fase de ascenso a la Superliga. Para ello necesita una carambola que entra dentro de lo normal. Por un lado necesita derrotar en su pista al Alcorcón (colista y ya descendido) sin ceder dos sets y por otra que el San Sadurniño (segundo en estos momentos) caiga derrotado en Tenerife ante el líder Cisneros que no se juega nada pero que se supone que no se dejará ir ante su parroquia. La teoría cice que el objetivo es factible, pero falta dar el último pase y que el San Sadurniño no sorprenda en Tenerife.

En las filas viguesas nadie piensa en atender lo que pueda pasar en el otro encuentro y la consigna es centrarse en el partido de Coia para no cometer errores que tengan que ver con la falta de concentración. Los vigueses comenzaron la temporada pensando en mantener la categoría, que era el objetivo que se marcaron, y además hacerlo sin agobios ni apreturas. Este objetivo casi estaba conseguido a principios de este año. A partir de ese momento el trabajo y la dedicación de cada uno de ellos y de sus técnicos, hicieron que a medida que se disputaban los encuentros fuesen mejorando, mucho, su rendimiento y como consecuencia una mejoría grande en la clasificación fruto de las victorias que se iban consiguiendo cada fin de semana. Pero las cosas han ido cambiando hasta llegar a este punto en el que tienen el tercer puesto asegurado y a tiro el segundo. Se espera un lleno, similar al que hubo en el encuentro contra San Sadurniño, ya que los aficionados querrán tributarle un gran homenaje a toda la plantilla por la buena temporada realizada y además empujarles para conseguir una victoria que les lleve a otro nivel.