Este fin de semana arranca en la Playa de Patos la primera prueba de la Liga Nacional de Surfing Kids de la Federación Española de Surf. La prueba reunirá en el arenal de Patos a jóvenes surfistas llegados de toda España, el escenario perfecto para que las jóvenes promesas puedan lucirse.

El próximo sábado 25 y domingo 26 en Playa de Patos (Nigrán) se celebrará la primera prueba de la Liga Nacional de Surfing Kids de la Federación Española de Surf en la que competirán las categorías Sub 14 femenino y masculino, Sub 12 femenino y masculino y Sub 10 mixto. La cantera del surf español competirá en el arenal pontevedrés.