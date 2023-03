Kike y Lúa, a disfrutar el valor de cada metro en la Vig-Bay

“La vida reparte cartas. Juegas con las que te tocan. No puedes rendirte, aunque te las dé malas. Intentas ganar la partida”, filosofa Enrique Durán, Kike. Él y su hija, Lúa, debutan en la Vig-Bay. Será en el formato mini, entre Nigrán y Baiona. Kike correrá empujando el carro que ocupe Lúa. En la meta los esperará la madre, Leti Muñiz. Lúa nació hace seis años y medio. Padece una inusual mutación genética que le provoca problemas motrices y dificultades en el habla. Se ha sometido ya a cuatro intervenciones quirúrgicas. Asiste a diversas terapias. Su madre ha renunciado a trabajar para cuidarla. Del sueldo del padre, además de lo cotidiano, se financian aquellas necesidades que las ayudas públicas no cubren. En la familia han aprendido a lidiar con esa cuesta arriba. “Hay que disfrutar del camino”, proclaman. Lo afirman desde el conocimiento íntimo del valor de cada metro. De los 10.548,5 que cubrirán este domingo. De todos los ya completados y los que aguardan. Todos están dotados de sentido. Lo afirma el lema de la camiseta que Kike vestirá ese día: “Yo corro por Lúa”.

La Vig-Bay, la media maratón o de la media, la mitad, se compone de historias más que de inscripciones. La carrera de los Durán Muñiz, vecinos de Pontevedra, se inició en septiembre de 2016; saliendo de cuentas pero trastabillándose. Lo supieron cuando en la maternidad depositaron a la diminuta Lúa en sus brazos. El bebé no doblaba las rodillas. Los dedos de los pies se abrían sin concierto. El cuello se antojaba escaso y encogido. “¡Qué raro! Ya se moverá”, se recuerda Kike pensando desde la ingenuidad o la esperanza de padre primerizo.

Diagnóstico

Lúa no amaneció enderezada. Se le radiografiaron luxadas las caderas. El traumatólogo del Montecelo, desorientado, les recomendó visitar a un privado, que pronunció el primer diagnóstico: artrogriposis. Un conjunto de trastornos musculares que padece un ser humano de cada 3.000, al menos, que nacen. La ruleta ya había girado, pero aún desconocían de qué manera tan caprichosa. Dos años después, tras varios estudios genéticos, dispusieron del cuadro completo. La artrogriposis era la manifestación concreta del ZARD: una mutación genética que se presenta en menos de uno de cada millón de individuos. Cálculos aproximados. De hecho, en España solo se conocen tres casos; dos en Cataluña además de Lúa. En el mundo se han registrado oficialmente apenas 200.

“Somos afortunados”, asegura Kike, contraviniendo en apariencia la aleatoriedad del destino. Cuestión de enfoque. Sabe bien lo que afirma. Leti y él se han sumergido en esa sopa de letras que nos compone. El desorden del gen ZC4H2 afecta al cromosoma X. Resulta más peligroso y muchas veces letal para los niños (XY). En las niñas (XX), el cromosoma estropeado se desactiva y su par asume las funciones. De todas las opciones, además, Lúa padece la más benigna. Su cadena genética no ha experimentado desaparición ni desorden, sino añadido. Otros afectados por el ZARD se alimentan por botón gástrico. Respiran con ventilación mecánica. Se les ancla la médula. Carecen de la capacidad de hablar. Lúa es capaz de pasear si la sostiene un andador. Se expresa con locuacidad, aunque le cueste pronunciar. Es una criatura milagrosa, inteligente y cálida.

Su aún corta biografía, propia y compartida con sus padres, no es un lema de taza ni una mueca vacía. Es un proceso de adaptación largo y complejo, trufado de meandros y recaídas. “Duele y duelo mucho”, reconoce Kike en perspectiva. “Lloras muchas veces. Te preguntas por qué. Es importante aprender a aceptar la situación”.

–Si tenemos que llorar, que sea de orgullo y no de pena –se dijeron un día.

Esa energía los ha alimentado en el laberinto burocrático, que en cierto sentido desgasta más que el desfile de médicos. Leti y Kike recurrieron para que trasladasen el expediente de Lúa al Hospital Teresa Herrera, de A Coruña; más apropiado, según los expertos, que el de Santiago que les correspondía por circunscripción. Han optado a cada subvención que han conocido, aunque en conjunto resulten magras. A Lúa le han catalogado un 49% de discapacidad. Dependiente en grado 2, recibe algo más de 200 euros. Asiste a un centro educativo convencional en Monteporreiro, con una cuidadora que la socorre en sus limitaciones. Las ayudas financian medio año de atención en logopedia y psicopedagogía.

Son apenas la mitad de los gastos. Del sueldo de Kike, conductor de autobús, sale el resto. Leti ha tenido que dejar de trabajar. Dedica las mañanas al hogar y las tardes, a su hija, siempre en un ida y vuelta a terapias y sesiones de fisio. “Todo el mérito es de Leti”, le elogia su marido. “Lo carga en su mochila. Es injusto que las personas en esta situación no cobren nada, ni paro ni ayudas familiares. Cotiza como cuidadora especial, pero sin remuneración. Pero vamos tirando”.

Su empeño, lo asumen, no tiene como meta un paraíso ideal. Se compone de pequeñas victorias. Hace poco, Lúa se arrancó a andar sola. Unos pocos pasos, titubeantes y frágiles a sus 6 años como si cumpliese el primero. Los de un astronauta sobre la Luna no habrán provocado igual emoción: “La llorera, la locura”. Se entiende cuando era mínima la previsión de que se sostuviese sola. “Ves que el trabajo tiene sentido. Sirve para algo. Nunca hemos perdido la esperanza ni la fe. Ver que puede valerse por sí misma te anima a seguir”.

Las carreras forman parte de esa estrategia de motivación. La idea floreció por casualidad. “Yo había practicado mucho deporte pero nunca me gustó correr por correr”, bromea Kike. Se lo propuso su amigo Suso, atleta popular, hace tres años, antes de la pandemia.

– ¿Por qué no nos hacemos unas camisetas y vamos iguales?

Surgió así “Yo corro por Lúa”. Kike participa en las pruebas: San Martiño, Tui, Valença... Cada fin de semana, siempre que meteorología, trabajo y salud lo permiten. Si son de 12 kilómetros o menos, lo hace empujando el carrito de Lúa; si son de más, como en su debut maratoniano en París, sin ella. De ahí que haya optado por la Mini Bay para poder compartir la carretera costera: “No estoy físicamente para hacer media maratón con carrito. Hay que ser consciente y realista. Y a lo mejor a Lúa se le haría largo. En hora y media o dos horas se aburriría y se querría ir. No hacemos nada que no le guste. Puede ir conmigo o esperarme en meta con Leti. Ella decide”.

Es posible que acabe atreviéndose en la media de Pontevedra. Ons, Bueu o A Coruña son otras citas calendadas para este año. En todas, como este domingo en Baiona, sabe que la llegada de Lúa será de las más celebradas. “Con el tiempo, esto se ha ido convirtiendo en un movimiento grande. Los finales siempre son apoteósicos, con la gente aplaudiendo y Lúa disfrutando. Se lo ves en la cara. Es para sentirse superorgulloso de ella”, presume. “Hemos encontrado un filón enorme para concienciar sobre la inclusión, sobre dar visibilidad a este tipo de enfermedades o aspectos importantes como no aparcar en las plazas para discapacitados...”.

Kike, anuncia, galopará aunque se despierte con el cuerpo entumecido. “¡Cómo quejarse de que te duele una uña cuando miras a Lúa, que siempre sonríe!”. Empujará ese carrito a la vez que Lúa tira de él: “Siempre tuvimos claro que lo importante no es que hable o camine mejor o peor sino que sea feliz; que disfrute de una vida plena”.