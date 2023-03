Ricardo Martínez Abril, en estas fechas, debería estar gestionando los permisos para celebrar el Triatlón Desafío Islas Cíes el 17 de septiembre. La Federación Gallega, inquieta por ese vacío en su calendario, ya le ha preguntado. La única carta que en esta ocasión ha remitido Martínez Abril es bien diferente. Ha comunicado al Concello de Vigo que la prueba desaparece. La pérdida del principal patrocinador privado impide sostenerla económicamente. Queda pendiente una reunión con las instituciones. “A ver si somos capaces de rescatarla”, indica el alma de la organización, entre la esperanza y el desconsuelo.

“Es una pena. Este año tenía que ser especial”, lamenta. El Triatlón Desafío Islas Cíes iba a cumplir en 2023 su décima edición, “una cifra redonda”. Nació como prueba precursora y necesaria. Tres años antes, Ricardo y otros nadadores habían concebido la travesía entre las Cíes y O Vao; el formato original del Desafío. “En España había pocas travesías de larga distancia (al menos, 10 km); Canarias, Baleares, Barcelona y poco más”. El cruce de la ría “tuvo éxito enseguida, aunque nunca ha sido oficial”.

Martínez Abril viaja con frecuencia a Mallorca, donde residió y trabajó al concluir sus estudios universitarios. Allí se celebraba el único Ironman 70.3 de España.

–Tú, que ya tienes experiencia de organizar eventos, ¿por qué no te metes a hacer un triatlón? –le propusieron algunos amigos.

Surgió así el Triatlón Desafío Cíes. En Galicia, pese a sus estrellas y su afición, no había pruebas de media o larga distancia. “Fuimos los pioneros tanto en la travesía como en el triatlón”, se ufana Martínez Abril, que optó por la media como viable: 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera a pie, con el frente playero de Vigo y Nigrán como escenario.

“En el primer año fue un boom. Me fui por los ayuntamientos a pedir permisos, a ver si la gente se animaba. Salió todo perfecto. Tenemos un límite de 500 inscripciones por las características de la carretera en el ciclismo y las cubrimos enseguida”, relata. Ha sido así durante casi una década, con ocasiones especiales como el padrinazgo de Gómez Noya en 2015 y 2016.

El Desafío había dispuesto de un sostén financiero estable, aunque a la vez condensase la evolución bancaria española. El Banco Pastor, patrocinador original, fue absorbido por el Banco Popular y a este lo adquirió después el Santander, que es el que ha nombrado la prueba en los últimos años. Martínez Abril explica: “Se nos ha caído”.

Necesitan empresas o instituciones que asuman esa responsabilidad. “Hay que tomar una decisión ya”, explica el organizador. La federación debe cerrar su agenda. Los triatletas requieren meses de preparación en un reto que supone entre 4,5 y 7 horas de máxima exigencia.

Matiza Martínez Abril que la travesía “sí se hará pase lo que pase”. Está calendada para el 26 de agosto. “Sí me lanzo a hacerla. No tiene tantos gastos y son más variables en función del número de participantes. En el triatlón, corran 100 o 500, los gastos son los mismos por toda la infraestructura, la logística, los boxes, la meta, la llegada... Aunque la gente no se lo crea, no se cubre con las inscripciones. Es necesario la ayuda de un patrocinador privado o de una institución que le interese que esta prueba se realice”.

Alrededor del 50% de los competidores en estos nueve años procedía de fuera de Galicia –en la travesía llega al 75%–. “Esta prueba también es un motor”, razona Martínez Abril, que está recibiendo muchas llamadas de adhesión. Él y sus colaboradores –cada cita, entre voluntarios, sanitarios y fuerzas de seguridad, implica a 200 personas– confían sus últimas esperanzas a lo que suceda en los despachos en las próximas horas.