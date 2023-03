El Coruxo FC sumó su segunda victoria consecutiva al derrotar a domicilio al colista de grupo Burgos CF Promesas y todo hace indicar que el proceso de adaptación de Jorge Otero al banquillo gallego ha terminado de manera muy esperanzadora. Lejos de O Vao y en un duelo trampa pues los blanquinegros también venían de ganar e incluso lo hicieron en la ida por 1-2, los vigueses mostraron una de sus mejores caras y gracias a una primera mitad jugada a un nivel altísimo solventaron su compromiso liguero no sin sufrimiento, porque al poco del reinicio los locales recortaron distancias y en el tramo final del enfrentamiento rozarían el empate en más de una ocasión.

No hay duda de que la victoria ante el Compostela ha supuesto toda una inyección de moral para los de Jorge Otero y así lo demostraron en la Ciudad Deportiva de Castañares con una salida en tromba que sorprendió de buenas a primeras al filial burgalés, porque no se habían jugado ni cinco minutos de partido cuando en el primer arreón de los vigueses exhibían eficacia con Johan ganando una pena máxima que el especialista Andriu se encargó de transformar batiendo a Loïc. El Coruxo mostraba una pegada ya olvidada durante muchas jornadas y golpeaba a su rival a las primeras cambio con un tanto que encarrilaba el camino a la victoria y, a la vez, dejaba muy tocado a un necesitado Burgos Promesas.

Conseguido el primer gol, el Coruxo mantuvo su ambición y ante un conjunto local aturdido buscó hacer un segundo que bien pudo conseguir antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, especialmente a pelota parada desde la esquina. Y es que el once del entrenador local Álex Albistegui se encontraba muy incómodo con la pelota en su poder, incapaz de sacarla limpia ante la coordinada y fuerte presión de un Coruxo que robaba fácil y se plantaba muy rápido con opciones ante Loïc. Así, los gallegos pudieron marcar a la contra y superado el ecuador de la primera parte en una clarísima donde Loïc volvió a lucirse con una enorme parada a una mano. La solidez del Coruxo no dejaba opciones a los burgaleses y la cosa iría a peor, porque al filo de la media hora los centrales locales no daban a basto y el segundo se mascaba en el ambiente.

Y así sucedió, porque en el 32´ en pleno acoso y derribo los pontevedreses ganaban su segunda pena máxima de la tarde, también muy clara, y aunque en esta oportunidad Loïc volvió a demostrar ser el mejor de los locales pues paró el penalti, Chiqui llegaba el primero al rechace y marcaba el segundo.

Un tanto que bien podía significar un nuevo triunfo de los de Jorge Otero, ya que de ahí al paso por los vestuarios el Coruxo siguió mandando con puño de hierro ante un Burgos Promesas completamente superado que incluso tuvo la fortuna de alcanzar el tiempo de descanso sin un castigo todavía mayor, porque su oponente le había generado muchas y muy claras ocasiones.

En el reinicio el filial salió mordiendo y ya a los dos minutos pudo marcar en una falta botada por Marino Illescas que Ricoy cabeceó fuera por poco. Ahora al Coruxo le costaba tener pelota y el panorama terminaría por ensombrecerse antes de llegar al diez, pues en el 52´ el local Pol Bassa se sacaba de la manga una preciosa vaselina y metía a los suyos de lleno en la pelea por el resultado.

El gol local cambiaba la psique del duelo pero más por parte local que por parte visitante, pues el Coruxo mantuvo la calma y cambios de por medio se dedicó con todas sus fuerzas a lo táctico, mostrando mucha concentración en defensa y jugando con las líneas bien juntas a la espera de cazar alguna contra, pues de hecho así pudo hacer el tercero superada la hora de partido. Con todo ahora el duelo estaba realmente disputado y el local Lucas Ricoy volvió a amenazar con otro cabezazo que se marchó rozando el larguero.

Se entró en el último cuarto de hora con el Burgos apretando con todo gracias a un incisivo Javi López-Pinto que generó no poco caos en área foránea. El Coruxo terminaría el duelo sufriendo y muy replegado, defendiéndose con uñas y dientes de un filial que tendría alguna clara.

Ficha técnica

Burgos Promesas: Loic; Sergio Fernández (Óscar, minuto 86), Álex Marcos, Iván Martínez (Santi Pérez, minuto 79), Pol Bassa, Marino Illescas, Saúl del Cerro, Hassane (Sergio Esteban, 61´), Antonio Molina, Jesús Jiménez (Javi López-Pinto, minuto 47) y Lucas Ricoy.

Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Lucas, Aspas, Pitu (Añón, minuto 64), Gandoy, Antón (Antonini, minuto 85), Chiqui (Bugarín, minuto 64), Yelco (Focareta, minuto 77) y Luismi.

Goles: 0-1, minuto 5: Andriu, de penalti. 0-2, minuto 34: Chiqui. 1-2, minuto 52: Pol Bassa.

Árbitro: Agudo Daza. Asturias. Tarjetas amarillas a Iván Martínez, López-Pinto, Hassane, Óscar; Focareta, Pitu, Bugarín y Johan.

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva Castañares.