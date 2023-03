Jornada 22 de la 2ª RFEF femenina y misma historia: otra final para el Sárdoma CF, equipo al que los resultados sabatinos de sus directos rivales solo han beneficiado a medias. Porque el Friol (rival la semana próxima) venció al Bizkerre a domicilio (0-1) y el Athletic C se impuso 1-2 en Torrelodones.

Así, para las de “Chicho” Val, el choque de As Relfas frente al Zaragoza CFF supone otro paso más en el camino de la permanencia. Y es el primer fin de semana en lo que va de 2023 con opciones de abandonar la zona de descenso. Porque el empate en casa del Viajes Interrías contra Osasuna (2-2) otorga a las blanquiazules esa posibilidad… siempre y cuando logren las sardomistas el triunfo y el Parquesol no se imponga en Valladolid al filial del Atlético de Madrid. Y el adversario de las viguesas no es ningún caramelo.

El cuadro aragonés es “muy buen equipo”, afirma Val. El técnico resume sus virtudes: “Mucha calidad y pegada arriba que nos pondrá las cosas muy complicadas”. Las mañas, entrenadas por Samuel Luna, firmaron tablas en la primera jornada del campeonato contra el once vigués (1-1) y durante algunas semanas estuvieron abajo, pero ahora transitan por la mitad de la tabla (9-3-9, 30 puntos).

¿Su talón de Aquiles? Desde que comenzó el año han sufrido graves lesiones algunas de sus jugadoras más importantes: la centrocampista Sara Balma, la delantera estadounidense Lana Spitler y su capitana, Lucía Fuertes, todas con rotura de cruzados. En el mercado de invierno han incorporado a la delantera Marta Hernández (Alicante, 2000) del DUX Logroño de 1ª RFEF. A Vigo llegan con sus mejores artilleras (la zambiana Rachael Nachula, con 10 goles, la centrocampista hispano-egipcia Sara Ismael, con 7 dianas) y con una buena noticia por la entrada en la convocatoria de otra internacional zambiana, Hellen Mubanga. Además cuentan con la delantera internacional por Puerto Rico Gloria Edna Douglas y la zaguera estadounidense Lauren Curtin. Con todo, el crisol de internacionales y jugadoras nacionales de nivel no achica a las gallegas. As Relfas, de ser campo abonado para los equipos visitantes, ha pasado a disfrutar ya dos triunfos y un empate del once de Val. Así que toca otro día de carpe diem.