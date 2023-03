El Mecalia ha asimilado el momento más complicado, con la destitución de Abel González a comienzos de febrero; el único despido de un entrenador en sus once temporadas en la máxima categoría. Con Ana Seabra se ha embridado la crisis: cuatro victorias consecutivas en la Liga Guerreras Iberdrola y el billete para una penúltima ronda continental. El derbi se adelanta por las semifinales de la Copa Europea –el domingo, ida en Elche–.

El Mecalia, aunque perdió en la primera vuelta en O Porriño, se confía a otra estadística: el Conservas Orbe ganó por última vez en A Sangriña el 16 de febrero de 2013. En algunas de esas victorias participaron jugadoras que hoy visten la casaca roja: Paulina Buforn, Estela Carrera, Inés Hernández, Anthía Espiñeira...

En las filas locales, Patrícia Lima es duda. Podría llegar, si bien la idea es no forzar la recuperación de su esguince de tobillo. Júlia Nuez se vistió contra Aula para apoyar a sus compañeras desde el banquillo, pero aún le falta para estar a tope. Sí podrá participar Nazaret Calzado, que no jugó frente a la escuadra vallisoletana por precaución. La baja de más larga duración es Ángela Nieto.

El Mecalia llega de ganar al Caja Rural Aula Valladolid por 27-15; el Conservas Orbe Rubensa, de vencer al KH-7 Bm Granollers por 26-18 pese a las bajas de Anthia Espiñeira, Claudia Kaulback, Thais Fermo y Aitana Santomé. Isma Martínez tiene, pese a todo, recursos y entre ellos a Mica Casasola, máxima artillera de la competición, que protagonizará un duelo de artilleras con Sandra Santiago.

Ana Seabra: "Esperamos un partido intenso, competitivo y difícil"

La entrenadora del Mecalia Guardés, Ana Seabra, reconoce que su equipo está “en buen momento” y que “puede que sea el mejor de la temporada”, pero también destaca la gran dificultad que supuso alcanzar estas cuatro victorias consecutivas. “Es muy duro ganar”, expresa horas antes del derbi contra el Conservas Orbe Rubensa Porriño. “Será un duelo muy emotivo”, vaticina. “Pero trabajamos con los objetivos muy definidos y eso nos hace estar convencidas de que no vamos a encarar el derbi por la parte emocional, sino, por encima de todo, con el foco puesto sobre las facetas del juego que queremos seguir potenciando ahora y de cara al futuro”, sostiene Seabra. “Esperamos un partido intenso, competitivo y difícil. Somos conscientes de que Porriño está haciendo una temporada muy buena y tiene ganas de continuar así”, apunta la técnica de Águeda, que anima a la afición guardesa a llenar A Sangriña para empujar hacia la victoria. “La afición es parte de este equipo. Está en todo momento presente y es muy importante para nosotras. Es la octava jugadora”, concluye.





Isma Martínez “El Mecalia ha mejorado mucho a nivel defensivo con Descalzo”

El entrenador del Conservas Orbe Rubensa, Isma Martínez, expresaba su tranquilidad tras haber asegurado la permanencia. “Estamos muy satisfechos de que hayamos certificado la permanencia y el poder jugar por el play off. Así sumamos un año más en División de Honor”. El conjunto porriñés ganó al Mecalia el 26 de noviembre en O Porriño, en la primera vuelta, por 24-20. Pero Isma pronostica que no será fácil repetir. El primer entrenador del Conservas Orbe Rubensa Porriño analizaba el cambio experimentado en las últimas jornadas por el Mecalia Guardés: “Ellas vienen de hacer un muy buen partido contra Aula. Han mejorado mucho a nivel defensivo con la incorporación de Descalzo y sus porteras están parando mucho”. Con respecto a este partido, que está marcado en el calendario, Isma Martínez sigue siendo muy consciente de la delicada situación en la que se encuentra su equipo a causa de las lesiones. “Afrontamos el partido como afrontamos el de Granollers. En tres días no nos da para recuperar a demasiada gente” explicaba.