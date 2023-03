No tuvo su día el Céltiga ante un Valladares muy intenso en materia defensiva y que incluso pudo llevarse el triunfo con una clara ocasión en la segunda parte.

A tenor de lo sucedido, en el capítulo de méritos fueron mejores los de Luis Carro. Primero, por su mayor ambición y, segundo, porque dispusieron de más situaciones de área. Esa propuesta dominadora echó en falta una mayor clarividencia cerca del área rival.

Bugallo tuvo dos claras situaciones, una en cada parte, para que los tres puntos se quedaran en A Illa, pero no acertó. Lo que no le faltó a los locales fue empeño por hacerse con los tres puntos, pero no se pudo derribar el muro que el Valladares montó alrededor de su portería.

Ficha del partido:

Céltiga 0

Nucho, Nico, Manu Bugallo, Javi Vidal, Pablo González (Samu Acha, min. 77), Delgado, Giráldez, Óscar Iglesias, Javi Vila (Johnny, min. 90), Iago Davila (Sayar, min. 59) y Lezcano (Álex Fernández, min. 73).

Valladares 0

Diego Pérez, Vilariño (Costas, min. 62), Mario Rial (Barciela, min. 78), Peku, Abel, Figueiras (Martín Vidal, min. 74), Tomás (Dafonte, min. 74), Totti, Souto, Miguel Vilar (Hugo Rial, min. 82) y Freiría.

Árbitra: Sélina Álvarez Blanco, auxiliada por Kevin Iglesias y Xabier González. Amonestó a los locales Giráldez, Javi Vila, Pablo González y Samu Acha. Amarillas para los visitantes Abel, Freiría, Miguel Vilar, Peku y Totti.

Incidencias: Jornada 26. Salvador Otero.