No se cumplió el dicho de que entrenador nuevo victoria segura pero, por lo menos, el Areas salvó un punto ante el Villalonga.

En la primera parte el choque comenzó con un Areas que tenía una buena actitud. De hecho, en los diez primeros minutos dispuso de dos ocasiones claras. Una de Capelo y otra de Buga, que no llegaron a rematar. Sin embargo, el buen juego realizado por el conjunto local, no terminaba con goles, lo que provocó que el marcador no se moviera.

En la primera media hora de juego, el Villalonga trató de defenderse de la presión del cuadro local, y apenas intimidó la meta defendida por Sergio. Un Areas superior al que le faltó el gol. En el minuto 33 la tuvo Víctor, encarando la puerta visitante y de flojo disparo y casi sin fuerzas colocó el balón en las manos del portero.

El partido estaba abierto, y a los pocos minutos de reiniciarse el juego, el Villalonga pudo deshacer la igualada inicial tras un saque de esquina, centro de Héctor y remate de Barbeito, que salió rozando el palo de la puerta de Sergio.

La ocasión más clara del choque fue en el minuto 69, en donde el Villalonga se plantó solo ante Sergio. El balón toca el palo y no llega a entrar, siendo la mejor ocasión del partido.

En el minuto setenta y nueve, responde el Areas tras un saque de esquina de Carlos al segundo palo que lo remata Miguel rozando la puerta del Villalonga. Una segunda parte mucho más abierta e intensa, en donde cualquiera de los dos equipos pudo adelantarse.