Se acerca el último mes y medio de competición, y cada jornada es clave, como la de hoy para el Gran Peña y el Choco.

Gran Peña-Arosa

No cabe duda de que es el partido más interesante de la jornada. Para los arousanos, la victoria es imprescindible para mantener el cerco sobre la plaza de ascenso directo que ocupa el Fabril. Pero no menos importante es el partido para el Gran Peña, que no quiere dejar escapar las plazas que clasifican para el play off de ascenso.

Los jugadores entrenados por Luisito acumulan una racha envidiable, acumulando quince jornadas consecutivas sin conocer la derrota, lo que los convierte en un rival temible. Los de Barreiro no han estado finos en estas tres últimas jornadas, en donde solamente han podido sumar tres de los nueve puntos disputados. En esa zona de la clasificación, las diferencias son tan pequeñas, que cualquier error se puede pagar excesivamente caro.

Choco-Barco

Al Choco se le acaban las oportunidades y la de esta tarde es otra muy importante, pues se enfrentan a un Barco que también está peleando por salir del pozo de la clasificación. Una derrota en la tarde de hoy será poco menos que una sentencia para los redondelanos.