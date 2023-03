El Coruxo afronta esta mañana en el campo de O Vao el partido más importante de la temporada. Un encuentro que puede marcar una gran diferencia en las nueve jornadas que faltarían para la conclusión del campeonato liguero. Y es que la diferencia entre un futuro optimista y uno crítico es mucho más delgada de la esperada, ya que hay tres equipos que tienen los mismos puntos y un tropiezo se puede pagar excesivamente caro.

Además, a nadie se le escapa que la trayectoria del Coruxo en el Campo de O Vao durante esta temporada está llena de dudas, con diez de los treinta y tres puntos disputados. Son muchas las jornadas que se espera una reacción del equipo en su feudo, y de esta no puede pasar. Al equipo entrenado por Javier Maté y Jorge Otero no le vale más que la victoria. Tres puntos que significarían tomar aire en una complicada situación.

La semana de trabajo ha sido especial para el equipo. Maté y Otero quieren quitarles presión a los jugadores y que disfruten sobre el césped, pero es evidente que en esta ocasión hay que esperar la mejor versión de una plantilla creada para pelear por el ascenso, pero que ahora debe adaptarse a un nuevo escenario, totalmente diferente.

El apoyo desde la grada tiene que ser fundamental, en esta matinal en O Vao. El Compostela, rival de esta tarde, contará con más de trescientos aficionados en las gradas, por lo que esa es otra batalla que deben ganar los seguidores vigueses, ya que está claro que el equipo necesita el empuje de su afición.

Y es que a los problemas del equipo en el campo de O Vao, se une la sequía ante la portería rival., y es que en las últimas tres jornadas solamente han conseguido marcar un gol. La parte positiva es que el equipo genera ocasiones, y solamente fallas en el momento de materializarla. En más de una ocasión se dice que el gol es cuestión de rachas, por lo que hay que esperar que en esta ocasión se acaba en la mañana de hoy,

Enfrente estará un Compostela que viene lanzado, acumulando cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, y con un balance de once de los quince puntos disputados. La segunda posición que ocupan les permitiría contar con ventaja de campo en el play off, ya que la primera plaza que ocupa el Arenteiro está lejos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que está manteniendo el equipo ourensano. Fabiano, técnico santiagués, no podrá para el partido por sanción Roque y por lesión Pato Guillén. Además, serán duda hasta el último momento Damián y Fer Beltrán.

Un partido cargado de alicientes, y en donde los dos equipos se juegan mucho, por lo que no se puede hablar de un favorito.

Jorge Otero apuntaba que “a mi no me gusta hablar de finales Creo que hay que ser responsables, y el equipo sabe lo que nos jugamos. Todo ello desde la tranquilidad, pero con la importancia de saber todo lo que nos jugamos en un partido importante como este. Se que el equipo va a dar la cara ante un gran rival, y se que los jugadores van a dar ese plus ante un conjunto que está haciendo las cosas muy bien y está ahí arriba en la clasificación”.

Otero insistió durante toda su intervención en quitarle presión a sus jugadores. “Ellos saben lo que se juegan”, apuntó el técnico, por lo que es importante que se quiten de encima la presión y que saquen a relucir todo el fútbol que llevan en sus botas”.