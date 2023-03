Juicio a Luis Campos en París

El París Saint Germain contrató el pasado verano a Luis Campos por dos motivos: para asegurarse la continuidad de Mbappé –con quien el director deportivo portugués ejerce una especie de tutelaje desde que le impulsó cuando era canterano del Mónaco– y para formar una plantilla que estuviese en condiciones de ganar por la Liga de Campeones y acabar por fin con esa cuenta pendiente del club francés desde que el emirato de Catar se hizo con él.

Hoy el París Saint Germain busca responsables de su enésimo fracaso. Desde el año 2013, cuando el club fue vendido y el catarí Al Kelaifi pasó a ser su cabeza visible, el equipo ha caído cinco veces en octavos de final, en cuatro ocasiones en cuartos, ha jugado unas semifinales y en 2020 –el año del extraño formato a partido único en Lisboa– llegó a la final. En este tiempo el emirato de Catar se ha gastado algo más de 1.500 millones en fichajes (una cifra que se desmadra si se contabilizasen los sueldos que han pagado en la última década a sus principales estrellas) para volver una vez más al mismo deprimente punto. La eliminación a manos del Bayern de Múnich el pasado miércoles garantiza tormenta importante en la capital francesa. Los ojos y los palos van para algunas de sus grandes estrellas (Mbappé no ha rendido como se esperaba; Neymar ha estado lesionado aunque nunca se libra de los ajustes de cuentas debido al bajo nivel que ha dado desde que pagaron 222 millones al Barcelona y Messi da la impresión de no estar ya para la exigencia de un torneo como la Liga de Campeones), pero sobre todo para el técnico Gaultier y para Luis Campos.

El partido ante el Bayern, más allá de los pocos recursos de Gaultier para cambiar el destino del partido, sirvió para poner en evidencia lo justo de recursos que estaba un equipo como el París Saint Germain, capaz de mover un presupuesto deslumbrante que a la hora de la verdad era imposible de apreciar en el terreno de juego. En Múnich durante el segundo tiempo los jugadores que entraron desde el banquillo francés fueron Mukiele, Bitshiabú, Ekitike, Zaire-Emery y Bernat (alguno de ellos no llega todavía a la mayoría de edad). Mientras tanto el Bayern encontró refresco con futbolistas como Gnabry, Cancelo, Mané y Sané. La diferencia es abismal y retrata muchas cosas.

Luis Campos llegó a París avalado por la etiqueta de “mejor director deportivo del mundo”. Cosas que son más producto del marketing que de cuestiones objetivas. Después de su sobresaliente papel en el Mónaco y el Lille y tras dos años en los que prefirió el papel de intermediario de diferentes operaciones sin ligarse a ningún club, hace un año aceptó la propuesta del Celta. Unos meses después y pese a que el Real Madrid tenía prevista su llegada junto a Mbappé, la decisión del francés de marcharse al París Saint Germain empujó al portugués a la capital francesa. Su misión: rodear al atacante de la plantilla necesaria para abordar en condiciones la Liga de Campeones, la hoja en blanco que nadie era capaz de llenar. Por eso hoy muchos ojos miran hacia Luis Campos, porque estos meses han demostrado que algunas de las decisiones tomadas han sido un verdadero desastre. Es verdad que heredó los contratos –y los vicios deportivos y extradeportivos que arrastran– de Neymar (cuarenta millones limpios y contrato hasta el 2025) y de Leo Messi, pero nadie puede defender que el resto de decisiones que dependían de su criterio hayan potenciado la plantilla. Primero se desprendió de futbolistas como Di María (que sigue brillando en la Juventus), Leandro Paredes, Draxler, Icardi, Diallo, Kehrer...pero el principal problema llegó en las inversiones realizadas. El PSG contrató a Nuno Mendes (38 millones de euros), Vitinha (41,5 millones), Renato Sánchez (15 millones), Fabián Ruiz (12 millones), Carlos Soler (22 millones), Mukiele (12 millones) y la cesión de Ekitike. Casi ciento cincuenta millones invertidos en una colección de jugadores que solo han aportado un titular: el joven lateral Nuno Mendes. La cosa no quedó ahí porque después de comprobar que el equipo no iba precisamente sobrado, en el mercado invernal tampoco se compensaron algunas de las evidentes deficientes que se apreciaban en la plantilla. Gaultier, el técnico, reclamó jugadores y sobre todo un central. Luis Campos no le trajo nada porque entendía que había plantilla suficiente y no contento con eso se quitó de encima a Sarabia. Un elemento menos a disposición del técnico.

Después de esa decisión invernal de Luis Campos el equipo dijo adiós a la Copa de Francia (eliminado por su odiado enemigo, el Olympique de Marsella) y acaba de ser apeado de la Liga de Campeones a comienzos del mes de marzo. El único consuelo que le ha quedado es que en la Ligue 1 parece tener el título a buen recaudo después de imponerse en un partido decisivo al OM en el Velodrome. No es suficiente para el entorno del equipo francés que exige decisiones y sobre todo algún sacrificio público. Ya se sabe que en París siempre gustó ver cabezas rodando, ya sea en el sentido literal o en el figurado. La de Gaultier se da por seguro que será ofrecida al pueblo y es probable que la de Luis Campos vaya detrás. La prensa francesa ya habla de continuas comunicaciones entre Al Kelaiki y Qatar Sports Investment –nombre oficial por el que se conoce a los dueños del club– para tratar de responder con urgencia y severidad a la crisis.

En Vigo, como siempre que algo sucede con Luis Campos en París, observan la situación con curiosidad. Podría pensarse que una hipotética salida del club francés podría permitirle una mayor dedicación –y sobre todo más relajada– al Celta, pero es algo que no se analiza desde ese punto de vista. Aquí se insiste en que la relación con la empresa de Campos esperan que se estire en el tiempo independientemente de que en París hayan comenzado a instalar una vez más la guillotina.