El partido del grupo II de Segunda Galicia, de categoría infantil, entre los equipos de la S.D. Ponteareas y el Coruxo F.C. fue suspendido el pasado sábado por culpa de una trifulca entre aficionados a la que se sumaron miembros del cuerpo técnico del Coruxo. El árbitro decidió detener el partido en el minuto 77 debido al estado emocional en el que habían quedado varios jugadores. Las dos directivas han conversado durante las últimas horas, han destacado su buena relación y apuestan por la concordia. Las sanciones quedan en manos del Comité de Competición, que también deberá resolver si el partido se reanuda o se da por concluido.

El Ponteareas infantil recibió al Coruxo C en la 25ª jornada liguera en el campo de Pardellas. El árbitro de la contienda consigna en el acta que en el minuto 77, a solo 3 del final –en esta categoría se juega a 80 minutos– y con 0-2 en el marcador, detuvo el partido al escuchar desde uno de los laterales del terreno: “Arbi, me están pegando”. Relata: “Veo cómo una señora que puedo identificar como aficionada del club visitante, el Coruxo (...), está agrediendo a un aficionado del Ponteareas”. El árbitro solicitó la presencia de las fuerzas de orden público. Acudieron miembros de la policía local y de la guardia civil. El árbitro añade que en ese momento el entrenador del Coruxo C y el encargado del material “salen corriendo del banquillo, cruzan todo el terreno de juego y saltan la barandilla que delimita el campo para darle varios puñetazos a la persona que identifico como aficionado del club local, teniendo que ser sujetados por varios aficionados y miembros del club local para que ambos dejasen de agredir a dicho aficionado”.

El árbitro decretó entonces el final del partido “debido al estado de nerviosismo y ansiedad de algunos jugadores de ambos equipos al ver a sus padres involucrados en la trifulca”.

El coordinador del Ponteareas, David Sobral, confirma el relato. Explica que el conflicto se inició cuando el aficionado local le reprochó a la aficionada visitante los gritos que estaba dirigiendo a los jugadores y le pidió que se callase. “No tenemos ningún interés en que castiguen a nadie excesivamente”, aclara Sobral.

El presidente del Coruxo, Gustavo Falque, ha mantenido conversaciones directas y reuniones personales en las últimas horas con directivos del Ponteareas. Desde el Coruxo se aclara que el entrenador y el encargado de material reaccionaron porque pensaban que era la aficionada la que estaba siendo agredida. Describen el enfrentamiento como un intercambio de manotazos y empujones, más que puñetazos. Y aseguran que los protagonistas de ambas partes, que se conocen del mundillo, se tranquilizaron posteriormente. Ambas directivas prefieren restar importancia al incidente.