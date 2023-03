Vigo acogió por vez primera una prueba de esgrima en silla de ruedas. Fue la III Fase del Campeonato de España a las tres armas y el Campeonato de España de florete por equipos.La cita se realizó en el pabellón de Candeán con gran éxito de organización. La guinda la puso Judith Rodríguez. La viguesa continúa con su buena racha de esgrima y resultados. Especialmente motivada por actuar como local, consiguió el oro individual en su arma favorita, el florete mixto; la plata en el sable mixto y el bronce en espada mixta. Además, junto a sus compañeros del Guerreros de Breogán, se proclamaba campeona de España de florete mixto por equipos.Vencieron por 45-13 al Club Esgrima Fortuna de San Sebastián.

En florete el dominio de Judith fue incontestable. Derrotó en la final por 15-7 al coruñés Iago Fernández. En semifinales había ganado al malagueño del Esgrima Torremolinos Antonio Garrido por 15 tocados a 5 y previamente en cuartos se había deshecho por 15-4 de Manuel Quesada, del Esgrima Fortuna de San Sebastián. En la fase de poules obtuvo un pleno de cuatro victorias, lo que le permitió pasar a las directas como cabeza de serie número uno. Con este resultado afianza su primera plaza en el Ranking Nacional mixto de florete a falta de la última prueba de la temporada, que se celebrará el próximo mes en Donosti.

En espada mixta individual se hizo con el bronce tras perder en la semifinal por 14-15 con Iago Fernández pese a que Judith llegó a ir ganando por 14-12. En las “poules” obtuvo un registro de 3V-1D y en cuartos de final ganaría por 15-6 a Antonio Garrid.

Finalmente se proclamaría subcampeona del sable individual mixto tras perder la final ante el campeón de España de los últimos años, el donostiarra Alex Prior.En la fase de poules obtuvo un pleno de 4V-0D. Esto le permitió pasar como número uno a la fase de eliminación directa, quedando exenta de los octavos de final. En cuartos de final ganaba por 15-5 al malagueño Lorenzo Ribes. Luego en semifinales se deshizo por 15-9 de Gustavo Molina, del Club de Esgrima Ciudad Real.

“Me alegró mucho poder volver a competir en mi ciudad después de tanto tiempo y es la primera vez que lo hago sentada en silla. Que pudieran verme mi familia, amigos y toda la gente de Vigo me ha hecho especial ilusión”, confesaba Judith. “Estoy contenta con el resultado en florete. Me he sentido bastante cómoda en la pista y las acciones entrenadas me han salido en competición. En espada tiré bien y me ha dado pena porque no supe cerrar el asalto. Ya en sable, que no es mi arma, salió todo muy bien y estoy ya con ganas de seguir trabajando”.

La próxima cita para Judith Rodríguez es la Copa del Mundo de Pisa (Italia) que tendrá lugar del 16 al 19 de marzo. Será puntuable para la clasificación de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024.