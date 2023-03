Primera derrota de la era “Chicho” Val, justa aunque intrascendente. Porque el Sárdoma sigue teniendo en el horizonte el asalto a los tres próximos partidos, los de “su” liga, en los que recibirá consecutivamente a Viajes Interrías este sábado (18:00 horas), al Zaragoza FF el domingo 19 (12:00 horas), para cerrar marzo en el campo del Friol (sábado 25). Ese es su asalto a los puertos.

“Les he pedido a las jugadoras que disfruten de la categoría, que no pierdan la motivación porque vamos a muerte”, explica Val. Las blanquiazules fueron superadas en toda regla por el conjunto rival, un plantel de mitad de la tabla pero muy físico, que llevó el tempo del encuentro a su terreno. Las visitantes solo asustaban a balón parado mientras el rival imprimía un ritmo veloz al juego.

Hasta que el empate se hizo añicos. Un balón mal despejado al medio quedaba suelto para que Ainhize Redondo empalmara una volea inapelable. El error se pagaba caro. Al descanso, el marcador no era tan evidente, aunque la realidad es que las getxotarras controlaban el encuentro.

Después, el Sárdoma se fue a por la igualada, pero una acción en la que varias jugadoras sardomistas pidieron fuera de juego rival, terminaba en el segundo en la cuenta de la delantera vasca. Las viguesas se quedaban con poca capacidad de respuesta y acto seguido el Bizkerre aprovechaba para noquear.

No obstante, el once vigués no se deshizo y buscó el gol. Lo firmó Paula Lorenzo. A doce minutos del final, la mala fortuna. Estela Castro chutaba en la mejor ocasión sardomista, pero el 3-2 se quedó en el limbo: el remate se iba fuera por poco.