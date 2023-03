No se cumplió el conocido dicho, y los nuevos inquilinos del banquillo del Coruxo, Javier Maté y Jorge Otero, debutaron con derrota en feudo del Marino. A los asturianos le llegó con acertar una vez para infringirle un nuevo mazazo a un conjunto gallego que acumula ya ocho jornadas sin ganar.

El entrenador local, Manel Menéndez, no dudó en poner el mismo once que tan buenos resultados le había dado en las dos últimas jornadas. Pero de salida se encontró a un Coruxo bien armado, que solidario en las ayudas consiguió ejercer una buena presión sobre la pelota. Al menos lo suficiente como para que los asturianos no pudieran acumular posesión ni tampoco llevar el control de un choque que en su primer tramo quedaría marcado por las imprecisiones de unos y otros así como las nulas llegadas a las áreas. El primer remate sería de cabeza de Vanderson, que no llevó peligro alguno.

Sin mando ni control de nadie, con muy poco que contar, y superado el cuarto de hora, se vería un primer buen acercamiento local cuando Vanderson recibe en el costado izquierdo y se orienta muy bien hacia el centro en busca del disparo con su pierna buena. Pese a la peligrosidad, no consigue golpear a la pelota limpia y la acción queda en nada. Después, y durante otra fase casi igual de larga, el duelo se mantuvo invariable en su monotonía.

El partido atravesaba el ecuador de la primera mitad, y ninguno de los dos contendientes había conseguido apuntarse un remate entre palos. Sin embargo poco más tarde el panorama cambió de golpe.

Al filo de la media hora, los asturianos ganaban una falta lateral que el especialista Nacho Matador puso perfecta al área y Borja Álvarez, en pugna con uno de los centrales visitantes, aloja la pelota en las redes de Alberto. El Marino de Luanco se adelantaba en el marcador en su primer remate a portería y el panorama para el Coruxo se ensombrecía.

El equipo vigués reaccionó al mazazo con muy buena actitud, y en segundos no sólo dio un paso hacia adelante, ganando metros al campo para jugar más cerca de portería contraria, sino que también conseguiría al poco generar una ocasión muy clara. En el minuto 33, con un balón a la espalda que no despeja bien la zaga, y tras un rechace, Chiqui roza el empate, pero milagrosamente Buru toca la pelota antes de que entre y la manda a la esquina.

No desesperó el Coruxo y siguió apretando, jugando sus mejores minutos, pero no tuvo ninguna más. Muy cerca del descanso, el Marino tuvo el segundo en otra falta lateral que bota de nuevo Nacho Matador. El remate franco de cabeza de Luis Nuño toca el travesaño y se va fuera. El choque se animaba a la espera de una segunda parte prometedora.

Con doble cambio ambicioso por parte de Javier Maté, la segunda se inició con un córner botado por los locales een donde Vanderson volvió a rematar de cabeza poniendo en evidencia de nuevo a dos centrales de la altura de Antonini y Andriu. Pero el partido ahora era mucho más interesante en cuanto a ritmo y verticalidad, y antes de llegar al minuto cinco se vio un grave error de Trabanco, que deja botar un balón que bien le pudo costar el empate, pero Youssef también se resbaló. El choque se animaba notablemente, y antes del minuto diez, el goleador Borja Álvarez gozó de otra buena, pero el ritmo era frenético y el Coruxo no se arrugaba. Así superada la hora, Gandoy bota una falta calcada a la del gol asturiano, y en el punto de penalti Andriu remata bastante liberado, pero el cuero sale rozando la madera por fuera.

La igualada no llegaba, pero el Coruxo no cesaba de apretar y cada vez jugaba más cerca de portería rival, por empuje pero también porque ahora ganaba casi todas las segundas jugadas y pelotas divididas, consiguiendo tener más posesión.

Así el tramo final sería de infarto pues ambos pudieron marcar, como en un pase de la muerte de Luismi para un Bugarín, que entraba en velocidad, pero en donde Buru se cruza en el último instante y aborta el empate.

Ficha técnica

Marino: Buru; Borja Álvarez, Trabanco, Miguel Prado, Guaya; Lora (Adolfo, minuto 88), Nacho Matador, Guille Pinín (Dailos, minuto 72); Vanderson (Iván Fernández, minuto 83), Luis Nuño (Óscar Fernández, minuto 72) y Cárcaba (Diego Díaz, minuto 88).

Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Antonini, Aspas; Focareta (Luismi, minuto 46), Gandoy, Antón (Bugarín, minuto 66), Chiqui, Yelco (Pitu, minuto 46) y Youssef.

Gol: 1-0, minuto 27: Borja Álvarez.

Árbitro: García Presa. Tarjetas amarillas a Nuño, Lora, Dailos; Gandoy, Antonini y Bugarín.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de Miramar, ante unos 450 aficionados.