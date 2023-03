Sábado intenso, el que le espera al Gran Peña y Choco en su camino hacia sus objetivos.

Fabril-Gran Peña

Partido exigente, el que le espera esta tarde al Gran Peña en Abegondo ante el líder del grupo. El Fabril está ofreciendo dudas en las últimas semanas, pero en su terreno de juego se muestra imparable. Los de Barreiro no puede ceder sino quieren perder la estela de los puestos de play off.

Villalbés-Choco

El tiempo se le acaba a un Choco, que no es capaz de abandonar la última posición del grupo. Los redondelanos visitan a un Villalbés que ocupa puesto de play off y que, a buen seguro, no querrá abandonar los puestos de privilegio.