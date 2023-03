El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró contento por el partido realizado por su equipo frente al Barça a pesar de la derrota (0-1), ya que, consideró, les "da confianza para la vuelta" por no haber "permitido jugar al Barcelona como quiere". "Ha sido un buen partido. Lo hemos planteado intenso y lo hemos hecho. Hemos presionado arriba y que el Barcelona haya tenido solo un 36% ha sido por esto. Podríamos haber acertado más en el último tercio, pero fue difícil porque las líneas defensivas estaban muy cerradas y ellos fueron muy contundentes en el juego aéreo. Es un partido que nos da confianza para el partido de vuelta, aunque no es un buen resultado solamente tenemos que repetir el partido en Barcelona", dijo en rueda de prensa.

"El partido lo hemos empezado y terminado bien. Después, hay ese error individual en un pase mal hecho y con un rebote nos han marcado. Afectó un poco al equipo. Pero en la segunda parte no hemos dejado al Barcelona jugar como quería", continuó. "Estamos satisfechos con el partido porque no siempre tienes la oportunidad de controlar el juego como hemos hecho hoy contra un equipo como el Barcelona. Hay que remontar, pero no es la primera vez que remontamos una eliminatoria", analizó.

Un Ancelotti que explicó la diferencia del partido frente al Barcelona con el de Anfield (2-5). "Ha pasado que han salido dos partidos distintos con dos equipos que han defendido muy bien y nosotros hemos tenido dificultad en la transición. El hecho de que hemos controlado bien los dos partidos nos tiene que dar confianza. No hemos permitido jugar al Barcelona como quiere y esto es algo bueno para nosotros", declaró.

Además, el técnico del Real Madrid consideró que es "bastante obvio" que el Barça no mereció ganar. "No hemos tenido oportunidades, pero a nivel defensivo y presión alta ha sido uno de los mejores partidos del Real Madrid", consideró. "En la vuelta, si somos capaces de tener esta intensidad, tendremos más oportunidades. No creo que el Barcelona pueda plantear un partido así de defensivo en el Camp Nou", amplió.

Por otro lado, Ancelotti catalogó como "correcto" el marcaje del uruguayo Ronald Araujo sobre el brasileño Vinicius Junior.