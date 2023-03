Xavi Hernández acabo el partido con una sensación agridulce. Muy satisfecho con la victoria por la mínima y que les da ventaja en la eliminatoria ante el Real Madrid pero un poco disgustado porque el equipo no estuvo fino en la construcción ni en el objetivo de dominar el juego a través del balón. El técnico negó que el plan inicial fuera el de defenderse. "El plan era tener posesiones largas, ganar duelos y jugar en el campo del Madrid. Dominar con pelota. Nuestro primer objetivo es defender con la pelota y hoy no hemos podido. No hemos estado pulcros con la pelota, también nos ha faltado pausa. Hoy no podemos presumir del cómo", aseguró.

Xavi: ''Prácticamente no nos han hecho ocasiones claras''. #DeportePlus #LaCopaMola pic.twitter.com/QoL29m6z4S — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 2 de marzo de 2023 Eso sí, quiso destacar el gran trabajo defensivo de su equipo sin balón porque pese a que tuvo el control, los de Ancelotti fueron incapaces de crear ocasiones de peligro. "Hemos estado extraordinarios defendiendo sin pelota. Defender es parte del juego, por eso la victoria es muy importante, nos llevamos una victoria tremenda. Hoy hemos minimizado al Madrid. Hoy sólo han tenido una ocasión de Rodrygo", destacó. El Barça más conservador recupera su autoestima ganando en el Bernabéu Peso a los elogios a su equipo en el aspecto defensivo quiso insistir en que deberán mejorar mucho en la faceta en la que el Barça suele sobresalir. "Nos han llevado mucho a nuestro campo, nos han sometido con el balón. No es el porcentaje de posesión que buscamos. Necesitamos el juego con balón porque sino no controlaremos los partidos. No estoy satisfecho con el juego". 27 Xavi sigue considerando al Madrid como favorito en la eliminatoria. "Este 0-1 cambia poco; es un 1-0, pero veo al Madrid fuerte, muy fuerte físicamente. Sigo viendo favorito al Madrid”.